歐盟主席馮德萊恩訪中　與李強一同主持中歐企業家座談會

▲歐盟主席馮德萊恩訪問中國大陸。（圖／路透，下同）

記者魏有德／綜合報導

歐盟主席馮德萊恩昨（24）日訪問中國大陸，在與大陸國家主席習近平會面後，下午在北京人民大會堂與大陸國務院總理李強共同出席中歐企業家座談會，共計近60位中歐商會和企業負責人出席。李強表示，合作是雙方唯一正確選擇，「只要中歐堅持自由、開放的理念，加強市場聯通、產業對接，雙方就能更好發揮比較優勢、互利共贏。」

馮德萊恩致詞時指出，雙方互為重要經貿夥伴，中國不僅是工業大國，而且在創新領域取得巨大成就，「歐方願以慶祝歐中建交50週年為契機，同中方深化長期穩定、互利互惠的夥伴關係，加強貿易、投資等領域合作，共同促進產供鏈穩定，妥善處理分歧，創造良好合作和營商環境。歐方無意同中國脫鈎，歡迎中國企業赴歐投資興業。」

就國際情勢和中歐經貿互動方面，李強指出，中歐持續擴大貿易和投資往來，就能形成強大經濟發展合力，增強雙方經濟的韌性和活力，更好應對外部不確定性，「面對保護主義、單邊主義上升，中歐攜手堅持自由貿易、多邊主義，更加緊密開展經貿合作，就能為經濟全球化和國際產供鏈穩定發揮中流砥柱作用，為世界注入更多正能量。」

至於本次馮德萊恩亞洲行，外界持續關注歐洲對「稀土」供應鏈的相關合作機制進展。對此，馮德萊恩也透露，中國近期對稀土磁鐵的出口管制，不利於歐洲的經濟安全，「歐盟與中國同意升級稀土出口供應機制，稀土供應如果出現瓶頸，這個升級版的供應鏈機制，能夠立刻解決爭議。」