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泰軍公布危險區域！柬軍3重砲「射程最遠40公里」　10萬人緊急撤離

▲▼泰軍公布危險區域！柬軍3重砲「射程最遠40公里」　10萬人緊急撤離。（圖／翻攝臉書กองทัพภาคที่ 2）

▲泰軍公布四色菊府與柬埔寨接壤地區的危險範圍。（圖／翻攝臉書กองทัพภาคที่ 2）

記者吳美依／綜合報導

泰柬邊境衝突進入第2天，泰國軍方證實，25日凌晨4時起，柬軍在多個邊境據點同步開火，動用重型火砲猛轟泰軍陣地。與此同時，泰軍也公布敵方使用的3種火箭砲與其射程範圍，警告民眾遠離危險區域，同時協助逾10萬邊境居民緊急撤離。

泰媒Amarin TV報導，最新戰況顯示，柬埔寨企圖奪取泰軍「469高地」控制權，於上午6時29分動用155毫米榴彈砲，轟炸泰軍「408高地」陣地。

泰國陸軍副發言人里奇雅上校（Richa Suksuwanon）上午8時47分對外說明，「柬軍從凌晨4時開始在烏汶府（Ubon Ratchatani）昌博（Chong Bo）與普馬丘（Phu Makua）等地區發動攻勢，並擴及素林府（Surin）帕農東拉克地區（Phanom Dong Rak）。」泰軍隨即以火砲反擊，雙方激戰至今未歇。

▲▼泰軍公布危險區域！柬軍3重砲「射程最遠40公里」　10萬人緊急撤離。（圖／翻攝臉書กองทัพภาคที่ 2）

▲泰軍公布烏汶府邊境的危險區域。（圖／翻攝臉書กองทัพภาคที่ 2）

泰國內政部常務次長阿西什（Arsist Samphantarat）透露，遭受邊境動亂波及的烏汶、素林、四色菊（Sisaket）、武里南（Buriram）4府居民被迫大規模撤離，截至24日晚間10時30分，共有10萬672人進駐避難中心，其中以素林府5萬6000人最多。

陸軍第2軍區也在臉書發文警告，柬軍發射的BM-21火箭砲射程20公里、PHL-81火箭砲射程40公里 、Type-90B多管火箭砲射程40公里 ，同時劃出危險區域，呼籲民眾配合撤離。

泰國副總理兼內政部長普密塔（Phumtham Wechayachai）已下令各府首長啟動後方防護計畫，整合地方民防力量協助撤離，強調「民眾安全是優先要務」，並嚴禁居民返回村莊，直到政府宣布安全為止。

 

ขณะนี้เกิดการปะทะในพื้นที่ตามแนวชายแดนหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ตามแนวชายแดน #กองทัพบก #กองทัพภาคที่2 #SMARTSoldiersStrongARMY #ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด #CambodiaOpenedFire

กองทัพภาคที่ 2 發佈於 2025年7月24日 星期四
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