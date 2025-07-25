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「灰熊平安」回來了！　安平道壇祈安法會8月10日登場千人搶報名

▲民政局長姜淋煌、安平區長蕭泰華，安平天后宮主委盧友禮、安平觀音亭主委顏東賢與台南市議員盧崑福、周麗津、林依婷、林美燕，安平地方里長均到場力挺。（記者林云攝，下同）

▲民政局長姜淋煌、安平區長蕭泰華，安平天后宮主委盧友禮、安平觀音亭主委顏東賢與台南市議員盧崑福、周麗津、林依婷、林美燕，安平地方里長均到場力挺。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對2025年「雙春兼閏月」的特殊曆象，台南安平道壇再度舉辦大型祈福法會，加入創意結緣物與公益行動，傳遞平安與希望，由第三代道長王浤儒領壇的「四時吉祥－乙巳年感恩賜福財運延壽祈安法會」將於8月10日（農曆閏六月十七日）在安平開台天后宮正殿與廟前廣場舉行，全程免費，並已吸引超過三千人線上報名。

▲民政局長姜淋煌、安平區長蕭泰華，安平天后宮主委盧友禮、安平觀音亭主委顏東賢與台南市議員盧崑福、周麗津、林依婷、林美燕，安平地方里長均到場力挺。（記者林云攝，下同）

王浤儒道長為安平在地子弟，2022年曾於天后宮前赤足登上36層刀梯，晉升高功道長，創下安平區40年來首見晉升道職盛事。此次法會，他於7月25日起將連續走訪108座廟宇，廣邀神明護佑百姓安康，藉由「集眾神之力、祈百姓之福」，凝聚地方信仰能量。

▲民政局長姜淋煌、安平區長蕭泰華，安平天后宮主委盧友禮、安平觀音亭主委顏東賢與台南市議員盧崑福、周麗津、林依婷、林美燕，安平地方里長均到場力挺。（記者林云攝，下同）

25日宣傳記者會現場熱鬧非凡，台南市議員盧崑福、周麗津、林依婷、林美燕，民政局長姜淋煌、安平區長蕭泰華，安平天后宮主委盧友禮、安平觀音亭主委顏東賢與安平地方里長均到場力挺。民政局長姜淋煌表示：「有神也要有人，感謝道長用行動為大家祈福。」

▲民政局長姜淋煌、安平區長蕭泰華，安平天后宮主委盧友禮、安平觀音亭主委顏東賢與台南市議員盧崑福、周麗津、林依婷、林美燕，安平地方里長均到場力挺。（記者林云攝，下同）

本次法會除傳統內壇科儀外，還設有園遊會與胖卡美食區，現場將提供「發財金」、「椪餅」、「平安包」、「滷麵」、「添壽麵」、「平安水」、「紀念平安符」等多樣結緣物，皆免費結緣，打造具在地味與人情味的宗教市集。

▲民政局長姜淋煌、安平區長蕭泰華，安平天后宮主委盧友禮、安平觀音亭主委顏東賢與台南市議員盧崑福、周麗津、林依婷、林美燕，安平地方里長均到場力挺。（記者林云攝，下同）

最吸睛的亮點莫過於道壇推出的文創吉祥物「平安熊」，以太極陰陽為設計靈感，象徵平衡與護佑。只要與王道長、天后宮主委合照並上傳至安平道壇FB，就可免費獲得限量「平安熊」一隻，數量300隻，送完為止。道長幽默表示：「希望大家都能『熊平安』、過得『灰熊平安』！」

▲民政局長姜淋煌、安平區長蕭泰華，安平天后宮主委盧友禮、安平觀音亭主委顏東賢與台南市議員盧崑福、周麗津、林依婷、林美燕，安平地方里長均到場力挺。（記者林云攝，下同）

2025年是罕見的「雙春兼閏月」，19年才遇一次的閏六月被視為運勢起伏之年，許多信眾選擇於閏月補運祈福。這場法會也因此訂於8月10日舉行，延續台灣民俗中「閏月補運」的傳統。

▲民政局長姜淋煌、安平區長蕭泰華，安平天后宮主委盧友禮、安平觀音亭主委顏東賢與台南市議員盧崑福、周麗津、林依婷、林美燕，安平地方里長均到場力挺。（記者林云攝，下同）

安平道壇自創立以來便肩負推廣道教文化與公益使命，現由第二代王德和道長、第三代王浤儒道長薪火相傳。此次法會更與「南台南家扶中心」、「瑞復益智中心」、「安平康復之家」等機構合作，進行善款捐助與關懷行動，實踐道教「行德積善」的精神。

▲民政局長姜淋煌、安平區長蕭泰華，安平天后宮主委盧友禮、安平觀音亭主委顏東賢與台南市議員盧崑福、周麗津、林依婷、林美燕，安平地方里長均到場力挺。（記者林云攝，下同）

主辦單位表示，活動自開放報名以來，短短四天便湧入逾三千名線上登記者，無論個人或公司行號皆可報名參加。報名者姓名將謄入法會疏文、榜文，誠心祈願上達天聽，護佑平安無災。

▲民政局長姜淋煌、安平區長蕭泰華，安平天后宮主委盧友禮、安平觀音亭主委顏東賢與台南市議員盧崑福、周麗津、林依婷、林美燕，安平地方里長均到場力挺。（記者林云攝，下同）

今年適逢「雙春兼閏月」的「大涸年」，民俗認為運勢較波動，王道長盼藉此機會為社會祈安解厄，並結合社福公益，號召信眾一同為家庭與社會添福延壽。安平道壇也持續關懷弱勢，與南台南家扶中心、天主教瑞復益智中心及安平康復之家合作，捐贈善款與物資，將道教「德」與「善」的信念落實於人群之中。

▲民政局長姜淋煌、安平區長蕭泰華，安平天后宮主委盧友禮、安平觀音亭主委顏東賢與台南市議員盧崑福、周麗津、林依婷、林美燕，安平地方里長均到場力挺。（記者林云攝，下同）

本次活動除安平開台天后宮、安平觀音亭、玉樞府碧興宮等在地宮廟外，亦有福爾摩沙遊艇酒店、南泉冰果室、幸村籽煙燻滷味等企業響應贊助，共襄盛舉。主辦單位表示，法會開放至現場報名，不限名額，歡迎信眾把握閏月補運契機，共沐神恩、集氣祈安。

有意報名者可至「安平道壇」官方臉書或　Instagram　填表報名，亦可掃描　QR　碼即時登錄，誠摯邀請十方善信一同參與這場心靈與文化的盛會。

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