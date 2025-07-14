善用優勢創業暨打造第二事業講座7/18登場　邀皮革達人分享

▲木莫皮革工作室主理人劉皇模。（圖／翻攝「南投縣青年發展所」官方網站）

記者高堂堯／南投報導

南投縣銀髮人才服務據點將於7月18日辦理「善用優勢創業，打造第二事業」講座，邀請木莫皮革工作室主理人劉皇模擔任講師，協助中高齡與高齡族群探索適合自身的第二事業發展機會，只要年滿55歲以上銀髮族或已退休人士，有就業意願者都可參加。

縣府社會及勞動局指出，本次課程主要內容為創業經驗分享、皮革工藝手作體驗、職涯優勢盤點與轉化練習、探索第二事業規劃與行動引導等，啟發學員微型創業與職涯轉化的可能性，並結合手作活動，引導學員回顧自身過去經歷，盤點可轉化為創業或再就業的技能與特質，強調年齡與經驗所帶來的價值。

本次活動將於18日（星期五）上午在「省府慢慢」餐廳(南投市中興路156號)登場，報名專線:049-2245580，或透過線上報名(https://forms.gle/DME2FzjC3FzWdAeL8)，名額有限、額滿為止，相關資訊請上FB粉絲團「南投縣銀髮人才服務據點」查詢。

社會及勞動局表示，該縣截至今年5月底，55歲以上銀髮人口計18萬1620人，占總人口數38.6%；為鼓勵逐年攀升的中高齡人口繼續投入勞動市場，縣府「南投縣銀髮人才服務據點」致力開發銀髮友善之職缺、辦理聯合徵才活動、技藝傳承活動及多元化活動講座，未來還有「開啟55+的薪生活」、「人生不退休-銀再就業力」等活動，歡迎55歲以上長者該服務據點（南投縣南投市復興路98-3號，台灣銀行南投分行對面）或來電洽詢：049-2245580。