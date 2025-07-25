風災重創烏腳病醫院　志工召集週末搶救文物現場

▲丹娜絲颱風重創台灣烏腳病醫療紀念館，展區內部積水、家具傾倒，文物亟需搶救。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南沿海地區，北門台灣烏腳病醫療紀念館亦不敵強風豪雨，主建築出現滲水情形，草蓆工廠展區內家具傾倒、展品移位、地面積水，部分珍貴文物也遭受威脅，館方緊急招募青年志工投入搶救行動，協助文物搬運與場館清理，時間為7月27日與28日上午9時起，志工可現場直接報到無需事前登記，盼集結民間力量共度難關。

市立博物館團隊已赴現場視察災損，著手進行修復資源排程，並與館方擬定文物保全應變措施。台灣烏腳病醫療紀念館前身為王金河醫師戰後創設的免費診所，地處砷含量極高的北門地區，曾是烏腳病疫情最嚴重的重災區。1950年代，王醫師與教會攜手設立烏腳病診療中心，成為我國公衛史上重要里程碑。館旁草蓆工廠則見證病患自力更生、自組生產的歷史，映照一段逆境中自助互助的社區記憶。

成功大學副教授謝仕淵指出，烏腳病醫院不僅是疾病防治的歷史現場，更象徵台灣社會在面對特殊風土病時展現的堅韌與集體行動力。他說：「歷史記憶不能隨風消逝，災後修復正是這段精神的延續與實踐。」館方也呼籲青年朋友踴躍加入志工行列，讓文化資產的守護不再只是口號，而是親身參與、身體力行，共同捍衛屬於台灣的生命記憶與歷史價值。