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歐盟出手反擊川普！向930億歐元美國貨加徵報復關稅　開徵倒數中

▲▼歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐盟執委會主席馮德萊恩與美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

歐盟27個成員國中除了匈牙利以外，於當地時間24日一致通過歐盟執行委員會提案，將針對總額達930億歐元的美國商品加徵反制關稅，以迫使美方與歐盟達成貿易協議，將川普政府所威脅的全面對等關稅稅率從30%降至15%。若雙方在8月7日前無協議，歐盟將正式向美國實施這項報復措施。

根據《歐洲動態》（Euractiv），歐盟表示，此次報復措施清單涵蓋美國飛機、汽車、葡萄酒、醫療及電氣設備等多種商品，原為兩份獨立制裁草案，但歐盟執委會已於23日合併，使反制措施更加簡化、清楚且具力度。此舉正值歐盟與華府緊鑼密鼓協商，希望能在8月1日對等關稅生效前完成談判。

目前，美國對歐盟商品課徵一連串關稅措施，包括鋼鋁製品50%、汽車與零組件25%，以及覆蓋約3700億歐元歐盟出口商品的10%基礎性關稅，佔歐盟對美出口總額約70%，對等關稅則達30%。過去歐盟未對此進行反制，但此次表決象徵歐洲立場轉向強硬。

此外，歐盟內部有望參考美日近期簽署的協議模式。該協議維持15%的關稅基準，並將美國對日本汽車稅率降低至15%，但保留對金屬產品課徵50%關稅。歐盟外交官指出，所謂的15%基準稅率中，已包含川普重返白宮前歐盟出口平均所面臨的4.8%稅率，因此若達成協議，有望恢復現狀、避免稅負進一步升高。

除了商品清單外，歐盟執委會亦同步籌備另一項針對美國服務業的報復性措施，據了解內容可能包括出口管制與限制美國企業參與歐洲公共採購市場，只是該方案同樣將視雙方是否達成協議，再決定是否啟動。

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