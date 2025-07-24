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共享相同價值與理念　索馬利蘭外長盛讚：台灣是極重要夥伴

▲▼外交部長林佳龍（右）會見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（H.E. Abdirahman Dahir Adam，左）所率訪團，並就台索雙邊合作深入交換意見。訪問團接受外交部政務次長吳志中款宴。（圖／外交部提供）

▲外交部長林佳龍（右）會見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（左）所率訪團，並就台索雙邊合作深入交換意見。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍23日上午接見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（H.E. Abdirahman Dahir Adam）訪團。巴卡曼強調，台灣是索馬利蘭極重要的夥伴，共享相同價值與理念，索馬利蘭新政府將持續秉持共同理念，與台灣緊密合作，進一步實現互惠共榮。

外交部表示，巴卡曼此行是索馬利蘭新政府於去年底就任後，部長級政要首次訪台，進一步彰顯台索夥伴關係的緊密合作與韌性，林佳龍表達誠摰歡迎之意。

林佳龍首先感謝索馬利蘭政府長期以來對雙邊關係的堅定支持，並指出在雙方共同努力下，台索在農業、醫療與人才培育等多元領域合作都取得豐碩成果。林佳龍並再次祝賀索馬利蘭在去年順利完成總統大選及政權和平轉移，展現穩健民主制度與深厚的公民社會力量，可謂非洲之角的民主典範。

▲▼外交部長林佳龍（右）會見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（H.E. Abdirahman Dahir Adam，左）所率訪團，並就台索雙邊合作深入交換意見。訪問團接受外交部政務次長吳志中款宴。（圖／外交部提供）

巴卡曼感謝我國政府盛情接待，以及在醫療、教育及剛啟用的台灣大道基礎建設等領域的協助，有助實質提升索國社會發展與人民福祉。他並強調，台灣是索馬利蘭極重要的夥伴，雙方共享相同的價值與理念，索馬利蘭新政府將持續秉持共同理念，與台灣緊密合作，期待未來拓展更多合作領域，進一步實現互惠共榮。

外交部政務次長吳志中於同月22日中午設宴歡迎訪問團一行，包括海軍副司令中將馬群超、財團法人國際合作發展基金會副秘書長史立軍、海洋委員會海巡署組長廖德聖等雙邊合作執行機關都代表與宴，就台索合作架構等議題充分交換意見。

▲▼外交部長林佳龍（右）會見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（H.E. Abdirahman Dahir Adam，左）所率訪團，並就台索雙邊合作深入交換意見。訪問團接受外交部政務次長吳志中款宴。（圖／外交部提供）

外交部指出，台灣與索馬利蘭在醫衛、農業、人才培育及能力建構等多元領域累積豐碩的合作成果，外交部將在「總合外交」的價值、同盟及經濟等三大面向下持續與索馬利蘭政府合作，進一步深化我國與索馬利蘭的各項交流合作及雙邊關係。

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