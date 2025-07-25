快訊／8縣市大雨特報！范斯高減弱熱帶低壓　續砸雨彈

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對8縣市發布大雨特報，颱風范斯高減弱為熱帶性低氣壓，但受其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（25）日北部及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

大雨特報

影響時間：25日白天

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署預報，范斯高颱風在上午8時減弱為熱帶低壓，但逐漸接近台灣北部外海，受其外圍雲系影響，迎風面的北部地區有廣泛且持續的陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，東北部及中南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，也有局部大雨發生的機率。

氣象署指出，隨著熱帶低壓通過北方海面，環境風向將由偏北風轉為偏西風至西南風，應注意中南部及澎、金、馬雨勢下半天之後將會漸趨明顯，花、東地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，北部雲多有雨，高溫為29至32度，其他地區降雨較晚開始，高溫約33至34度，沒下雨時感受悶熱，至於低溫大約為25至27度。



資料來源：氣象署