台中外送員變公仔大盜！鎖定超夯泡泡瑪特　1隻要價近9千

▲台中一名吳姓外送員邊送餐邊行竊，一連串竊取7次，鎖定時下最夯的泡泡瑪特公仔。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名吳男平時當外送員，卻盯上娃娃機店內的大獎當行竊目標，在台中多地竊取知名潮流POPMART泡泡瑪特公仔，包含「拉布布Labubu」、「茉莉Ｍolly」的大型公仔，一連偷走7隻，業者們紛紛報警後，吳終於在大雅區落網，被搜出身上有2隻特別版Molly，其中一隻要價彩虹版要價近9千元。

大雅警分局說，6月中旬開始，陸續接獲大雅區有多家娃娃機店報案，稱店內商品「拉布布Labubu」遭人竊取，經警方過濾監視器，鎖定一名外送員吳男涉有重嫌，且疑似利用送餐期間下手，一邊外送，一邊挑選下手目標，大多鎖定擺放在娃娃機台上方擺放的大獎公仔。

▲吳男被逮時，遭查扣2隻30公分Ｍolly公仔。（圖／記者許權毅翻攝）



近日，馬岡所員警洪沅愷與特考班實習生李學禾便衣守望時，發現吳男出現在轄區內，立即通報警員廖柏凱、陳鴻揚與特考班實習生黃瀚前往支援，當場把吳男逮捕，查扣2隻泡泡瑪特公仔，吳男也坦承犯行。

據了解，吳男已經犯下7起案件，讓大雅的娃娃機業者人心惶惶，就怕又被人偷走高額獎品，吳男鎖定泡泡瑪特公仔有原因，像被起獲的「茉莉Ｍolly」公仔，與Labubu一樣有超高人氣，且為30公分左右中大型公仔，網路售價5千元至1萬元不等，甚至有些還絕版，吳男看準市場行情，大多已經銷贓轉售，賺取暴利，最終被依竊盜罪嫌送辦。

馬岡派出所長郭忠儒指出，此案快速偵破有賴實習生的主動觀察與精準通報，展現優異的應變能力與團隊合作精神。警方呼籲業者強化店內防盜措施，民眾如發現可疑行為，應即刻通報，共同守護社區治安。