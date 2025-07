LABUBU太火！創辦人王寧坦言「會焦慮」　未來目標不是中國迪士尼

▲ 大陸泡泡瑪特創始人王寧身家為204億美元 。(圖/翻攝 澎湃新聞)

記者任以芳/綜合報導

2025年,大陸泡泡瑪特創下了潮流玩具史上新里程碑,大陸官媒《人民日報》今(21)日報導,專訪泡泡瑪特創始人王寧,談及近期拉布布暢銷,泡泡瑪特引發熱議,過程自己是否有過焦慮?王寧也坦承「肯定會焦慮」,新鮮事物總會有讚賞與質疑共存,期許公司未來不是成為「中國的迪士尼,而是成為世界的泡泡瑪特。」

從一個販售設計師玩具的小公司,蛻變為年營收逾130億元人民幣的文化品牌,它的故事已不只是盲盒熱潮的象徵,更成為中國創意產業走向全球的重要縮影,大陸官媒《人民日報》專訪泡泡瑪特創始人王寧,從近期拉布布現象一路談到創辦公司理念與未來發展方向。

對於火爆全網的IP角色「拉布布」(LABUBU)迅速擴張,王寧坦言,「焦慮肯定有。」隨著拉布布在年內銷售額突破30億元(單位:人民幣,同下),其快速「破圈」吸引了各界熱議,也引發對炒作、價格、盲盒模式的討論。但在王寧看來,這正是文化產品影響力的證明,「換個角度想,在不斷『破圈』的過程中,對新鮮事物,有人好奇、有人欣賞,也會有人質疑,這很正常。」

談及泡泡瑪特從2009年創立至今已有15年,王寧不認為這家公司「太年輕」。相反,他指出泡泡瑪特的成功在於建立了一個系統化、可持續的IP平台。

他認為成長迅速的原因是,「泡泡瑪特是一個開放包容的IP平台,吸納了非常多優秀的藝術家和設計師,我們對這些IP進行體系化運營。文化產業的魅力在於,它要求較強的軟實力,無法理性計算,也就是說,不是花錢就能再造出一個拉布布。」

▲泡泡瑪特行銷全球。(圖/路透社)

泡泡瑪特的定位已經從「賣產品」轉型為「賣文化」。王寧用一句話概括他們的國際化理念:「From the world, to the world」(來自世界,走向世界)。」這不僅體現在產品本身,更體現在通過產品輸出中國文化、審美與創意的企圖心。

他舉例說,一個原價100元的杯子,在提升生產效率後成本可降至10元,但若與拉布布聯名,重新設計圖案與文化價值,可以新賣到100元的價格。「我們跟優秀的藝術家合作,依託中國成熟的製造業,創造新的價值。我覺得,這也是創新。」

問及一些聯名或者限量款的拉布布,賣出成千上萬元的高價,很多人不理解?拉布布又會火多久?王寧則說,「需求是豐富的,有些人喜歡常規的,有些人喜歡限量的。」

他指出,拉布布正處在從小眾往大眾消費品走的過程中。今年9月份之後,拉布布每個月銷售可能近1000萬隻,全世界範圍內需求量太大了。「我們在用各種方式,爭取不要讓它被惡意炒作。」

很幸運拉布布已經成為一個現象級IP,它火了以後全世界都知道長這個樣子的叫拉布布。IP企業一般都很長壽,對拉布布的故事和價值的挖掘才剛剛開始,相信未來還會給大家帶來更多驚喜。

2024年,泡泡瑪特海外營收達50.7億元,年增長高達375.2%,實現了王寧當年提出的「海外再造一個泡泡瑪特」的願景。2025年,預計海外銷售將首次超越中國本土市場,北美甚至有望超越東南亞成為最大海外市場。

王寧認為,泡泡瑪特的全球化優勢在於,「中國市場夠大,製造也夠強,這為全世界的藝術家提供孵化IP的土壤。」與許多企業急於拓展市場不同,泡泡瑪特堅持「慢就是快」的本土化戰略,海外200多家門店全部由自建團隊管理,並積極聘用當地員工推進文化融合。

▲拉布布(labubu)限量版賣到缺貨。(圖/路透社)

不少人將泡泡瑪特與迪士尼相比。王寧回應,「2020年的時候,我說5年以後如果中國有一家企業最像迪士尼,那一定是泡泡瑪特。去年開始,我們希望不是成為中國的迪士尼,而是成為世界的泡泡瑪特。」

對於泡泡瑪特未來的期許,王寧希望公司能「像樹一樣」把根紮深。與百年企業比起來,還有很多不足。希望能走出一條全新的路,如果只是按照別人的路徑走,是不可能完成超越的。

隨著LABUBU的爆火,泡泡瑪特股價暴漲,其創始人、董事長王寧財富隨之飆升。截至2025年7月18日收盤,泡泡瑪特總市值3301億港元,相較於2024年初上漲了1129.68%。

福布斯實時富豪榜顯示,截至7月19日晚上,王寧家族目前身家為204億美元,位列大陸第十位,領先前河南首富秦英林夫婦的181億美元身家。