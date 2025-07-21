LABUBU太火！創辦人王寧坦言「會焦慮」　未來目標不是中國迪士尼

▲ 大陸泡泡瑪特創始人王寧身家為204億美元 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

2025年，大陸泡泡瑪特創下了潮流玩具史上新里程碑，大陸官媒《人民日報》今（21）日報導，專訪泡泡瑪特創始人王寧，談及近期拉布布暢銷，泡泡瑪特引發熱議，過程自己是否有過焦慮？王寧也坦承「肯定會焦慮」，新鮮事物總會有讚賞與質疑共存，期許公司未來不是成為「中國的迪士尼，而是成為世界的泡泡瑪特。」

從一個販售設計師玩具的小公司，蛻變為年營收逾130億元人民幣的文化品牌，它的故事已不只是盲盒熱潮的象徵，更成為中國創意產業走向全球的重要縮影，大陸官媒《人民日報》專訪泡泡瑪特創始人王寧，從近期拉布布現象一路談到創辦公司理念與未來發展方向。

對於火爆全網的IP角色「拉布布」（LABUBU）迅速擴張，王寧坦言，「焦慮肯定有。」隨著拉布布在年內銷售額突破30億元（單位：人民幣，同下），其快速「破圈」吸引了各界熱議，也引發對炒作、價格、盲盒模式的討論。但在王寧看來，這正是文化產品影響力的證明，「換個角度想，在不斷『破圈』的過程中，對新鮮事物，有人好奇、有人欣賞，也會有人質疑，這很正常。」

談及泡泡瑪特從2009年創立至今已有15年，王寧不認為這家公司「太年輕」。相反，他指出泡泡瑪特的成功在於建立了一個系統化、可持續的IP平台。

他認為成長迅速的原因是，「泡泡瑪特是一個開放包容的IP平台，吸納了非常多優秀的藝術家和設計師，我們對這些IP進行體系化運營。文化產業的魅力在於，它要求較強的軟實力，無法理性計算，也就是說，不是花錢就能再造出一個拉布布。」

▲泡泡瑪特行銷全球。（圖／路透社）

泡泡瑪特的定位已經從「賣產品」轉型為「賣文化」。王寧用一句話概括他們的國際化理念：「From the world, to the world」（來自世界，走向世界）。」這不僅體現在產品本身，更體現在通過產品輸出中國文化、審美與創意的企圖心。

他舉例說，一個原價100元的杯子，在提升生產效率後成本可降至10元，但若與拉布布聯名，重新設計圖案與文化價值，可以新賣到100元的價格。「我們跟優秀的藝術家合作，依託中國成熟的製造業，創造新的價值。我覺得，這也是創新。」

問及一些聯名或者限量款的拉布布，賣出成千上萬元的高價，很多人不理解？拉布布又會火多久？王寧則說，「需求是豐富的，有些人喜歡常規的，有些人喜歡限量的。」

他指出，拉布布正處在從小眾往大眾消費品走的過程中。今年9月份之後，拉布布每個月銷售可能近1000萬隻，全世界範圍內需求量太大了。「我們在用各種方式，爭取不要讓它被惡意炒作。」

很幸運拉布布已經成為一個現象級IP，它火了以後全世界都知道長這個樣子的叫拉布布。IP企業一般都很長壽，對拉布布的故事和價值的挖掘才剛剛開始，相信未來還會給大家帶來更多驚喜。

2024年，泡泡瑪特海外營收達50.7億元，年增長高達375.2%，實現了王寧當年提出的「海外再造一個泡泡瑪特」的願景。2025年，預計海外銷售將首次超越中國本土市場，北美甚至有望超越東南亞成為最大海外市場。

王寧認為，泡泡瑪特的全球化優勢在於，「中國市場夠大，製造也夠強，這為全世界的藝術家提供孵化IP的土壤。」與許多企業急於拓展市場不同，泡泡瑪特堅持「慢就是快」的本土化戰略，海外200多家門店全部由自建團隊管理，並積極聘用當地員工推進文化融合。

▲拉布布（labubu）限量版賣到缺貨。（圖／路透社）

不少人將泡泡瑪特與迪士尼相比。王寧回應，「2020年的時候，我說5年以後如果中國有一家企業最像迪士尼，那一定是泡泡瑪特。去年開始，我們希望不是成為中國的迪士尼，而是成為世界的泡泡瑪特。」

對於泡泡瑪特未來的期許，王寧希望公司能「像樹一樣」把根紮深。與百年企業比起來，還有很多不足。希望能走出一條全新的路，如果只是按照別人的路徑走，是不可能完成超越的。

隨著LABUBU的爆火，泡泡瑪特股價暴漲，其創始人、董事長王寧財富隨之飆升。截至2025年7月18日收盤，泡泡瑪特總市值3301億港元，相較於2024年初上漲了1129.68%。

福布斯實時富豪榜顯示，截至7月19日晚上，王寧家族目前身家為204億美元，位列大陸第十位，領先前河南首富秦英林夫婦的181億美元身家。