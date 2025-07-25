LIVE／倒數14小時！藍反罷之夜決戰凱道　禿子燕子漢子喚萬人力挺

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免首波投票26日登場，國民黨把握最後倒數14小時，強力催票，今（25日）晚間在凱道舉辦「不同意罷免」選前之夜，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜都會出席，「禿子、燕子、漢子」將再度合體，民眾黨主席黃國昌也會參加，強化藍白合作反罷免。《ETtoday新聞雲》也將為你全程直播。

▲ 國民黨凱道反罷免選前之夜登場 。（圖／記者徐文彬攝）

投票倒數一天，國民黨大咖全力衝刺，陪同選情緊繃的國民黨立委車掃、站路口宣傳反罷免。今晚凱道由國民黨舉辦「不同意罷免」守護民主之夜，將於六時三十分登場。黨中央昨公布活動流程及陣容，國民黨副發言人康晉瑜表示，韓國瑜、盧秀燕與侯友宜的「禿子、燕子、漢子」組合將再合體。國民黨主席朱立倫、馬英九前總統、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、基隆市長謝國樑、中廣前董事長趙少康、前台大校長管中閔等都將出席。

康晉瑜表示，民眾黨的好朋友們也是反惡罷重要力量，包括黃國昌、新竹市長高虹安都會出席，「館長」陳之漢也會到場，最重要的是反惡罷的鬥士們，包括台北、新北以及新竹縣、基隆市的黨籍立委都將到場請託，呼籲大家26日出門投下「不同意罷免」。國民黨發言人楊智伃預告，活動現場將擺設扭蛋機，邀請大家一起「扭轉綠色恐怖」。她呼籲大家今晚帶著國旗上凱道，展現對中華民國、對台灣的熱愛。

立法院長韓國瑜今日上午也罕見和立法院副院長江啟臣，共同與國民黨立委召開記者會。韓國瑜說，台灣民主到了最危險的一刻，再往前就萬丈深淵，權力若沒被監督，權力就會像一頭怪獸，若31席藍委全被罷免掉，台灣的民主政治將會變成怪獸跟妖怪，呼籲民眾愛護民主。