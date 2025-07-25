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駕駛變換車道「未全程打方向燈」獲撤罰　法官曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿哲（化名）今年1月間開車行經國道3號，因被檢舉變換車道未依規定全程使用方向燈，挨罰3000元，但他表示，變換車道時有使用方向燈，只是車輛回正後方向燈自動熄滅。台中高等行政法院法官認為，車輛方向盤轉正後方向燈撥桿同時歸位，如果此時再要求駕駛刻意重複撥動方向燈桿，恐怕容易發生意外，只要阿哲打方向燈的行為有達到提醒效果，就不算違規，最終裁定撤銷原處分。

▲方向燈 。（圖／達志示意圖）

▲阿哲因變換車道打方向燈的問題，遭民眾檢舉。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲今年1月間開車行經國道3號南向223.3公里處時，因有「行駛高速公路未依規定變換車道（變換車道未依規定全程使用方向燈）」的違規行為，被民眾檢舉，事後挨罰3000元罰鍰。

阿哲表示，當時他有啟用方向燈，是車輛回正後方向燈才自動熄滅，後方車輛駕駛應當已經知悉他的位置，並沒有「不能預期駕駛路線而造成危險的情形」發生，因此希望法官裁定撤銷原處分。

台中高等行政法院法官當庭檢視證據影片，發現阿哲的車輛在變換車道之前，確實有開啟方向燈，直到車身過半進入檢舉人車輛的車道前方，方向燈才熄滅，當時阿哲的車輛已與車道接近平行，可見他是在變換車道接近完成時，方向燈因為方向盤轉正而熄滅。

法官說明，駕駛想要變換車道，從打方向燈提醒到方向盤轉正的過程中，如果車身有過半以上進入欲變換的車道，即有開始轉正方向盤的必要，此時應該認為已經「完成」變換車道，所以不必持續顯示方向燈。

法官認為，若在方向盤開始轉正，方向燈撥桿歸位之後，又要求駕駛刻意重複撥動方向燈桿，恐怕會讓駕駛手忙腳亂，反而容易發生意外，況且，既然大部分車身已經進入欲變換的車道，行車動態應當很明確，不至於讓其他駕駛無法及時察知，如此解釋，才合於法律規範的目的。

最終，法官認定阿哲的主張應可採信，日前裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

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