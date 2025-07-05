行人闖紅燈害駕駛收6千元罰單　法官認證「非常態」逆轉免罰

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛小清（化名）去年10月間開車行經台中市西屯區一處路口，因被警員認定有未禮讓行人的違規行為，挨罰6000元罰鍰。不過，小清提出行政訴訟之後，台中高等行政法院法官檢視路口監視器影像檔案，發現當時行人是違規闖紅燈，小清根本來不及暫停禮讓，應無過失，最終裁定撤銷原處分。

▲行人違規穿越路口，小清來不及暫停禮讓，因而挨罰。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發路口。）

判決書中記載，小清去年10月間開車行經台中市西屯區文心路三段與河南路的路口時，因被警員認定有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，遭攔停舉發，事後挨罰6000元罰鍰，還要記違規點數3點、參加道路交通安全講習。

小清不服，決定提出行政訴訟。台中高等行政法院法官當庭檢視路口監視器影像檔案，發現當時路口的行人專用號誌顯示為「紅燈」，該名行人卻直接快跑至行人庇護島，小清駕駛的車輛則正要轉彎；接著行人突然快步走上行人穿越道，小清的車輛穿越路口時，與行人相距不足2組白枕木紋寬。

法官認為，當時車道為綠燈，行人突然闖紅燈違規穿越馬路，這並非常態狀況，小清確實難以預見會有行人突然出現，以至於來不及暫停禮讓，由此看來，小清應無過失，原處分確實有違誤，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。