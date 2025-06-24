駕駛未禮讓行人挨罰6千元　「被違停車遮擋視線」逆轉免罰

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿輝（化名）去年9月間開車行經台中市區一處路口，卻遭檢舉沒有禮讓行人，因而挨罰6000元。然而，台中高等行政法院法官當庭檢視檢舉影像，發現該路段的道路邊緣停了很多輛車，違停車輛恰好遮擋住駕駛阿輝的視線，等到他發現行人時，已經來不及停下，最終認定原處分有違誤，裁定撤銷。

▲阿輝因為被違停車輛遮擋視線，所以沒有看到行人正準備要過馬路。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

宣示判決筆錄中記載，阿輝去年9月間開車行經台中市西屯區中工三路與福安六街口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，遭民眾檢舉，事後挨罰罰鍰6000元，還要參加道路交通安全講習。阿輝不服，決定提出行政訴訟。

台中高等行政法院法官當庭檢視檢舉影像，發現當時該路段的道路邊緣停放多輛汽車，行人雖然站在路口的枕木紋行人穿越道上，但因為行人的位置是在違停車輛前方，阿輝的視線被違停車輛遮擋，直到靠近行人穿越道時，阿輝才得以看見有行人要過馬路。

法官表示，當時阿輝的車輛處於行進狀態，雖然速度不快，但也難以期待他能在發現行人之後，立刻踩下煞車，暫停禮讓行人，所以難認他在主觀上有任何故意或過失，最終認定原處分有違誤，裁定撤銷，全案仍可上訴。