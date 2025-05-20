　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警指揮交通走斑馬線　駕駛「未禮讓挨罰6千元」結局逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿豪（化名）去年5月間開車行經台中市一處路口，因被認為沒有禮讓走在行人穿越道上的警員，而收到一張6000元罰單。台中高等行政法院法官檢視警方密錄器影像、路口監視器影像後，認為當時雙方相距超過3公尺，本案舉發確實有違誤，於是裁定撤銷原處分。

仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路（示意圖／ETtoday資料照）

▲阿豪以為當時警員沒有打算過馬路，便通過路口，事後卻收到罰單。（示意圖／ETtoday資料照，非事發路口。）

判決書中記載，阿豪去年5月間開車行經台中市中區建國路與民權路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

阿豪不滿受罰，決定提出行政訴訟，他表示，自己每天下班都會經過事發路口，對該路線十分熟悉，每當有行人通過也都會暫停禮讓，事發當日他看到警員站在路口指揮交通，沒有要通過行人穿越道的意思，才會慢速通過路口，過程中與警員相距4個枕木紋，應當不構成違規。

交通部公路局嘉義區監理所則認為，依據警員的職務報告，當時警員正走在行人穿越道上，阿豪的車輛通過路口時，的確沒有暫停禮讓，雙方相距不到3公尺，依法裁罰並無違誤。

不過，台中高等行政法院法官當庭檢視警員的密錄器影像、路口監視器影像，發現阿豪的車輛前懸剛進入事發路口的行人穿越道時，與警員相距大約4個枕木紋的距離，超過取締標準的「3公尺以內」，可見警員職務報告內容與勘驗結果不合，因此沒有採信，最終認定本案舉發有違誤，裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
悲痛！三峽3死車禍現場　鮮花零食堆滿地悼逝者
三峽翁奪3命！他曝現場「不該有1功能」：無法阻止車抄近路
快訊／三峽重大車禍！交通局現場勘驗　曝駕駛「3大違規」
「洗牙很痛」壯漢狂毆女牙醫！　驚爆3千萬糾紛
去年65歲以上交通事故破10萬件、釀1225死！　換照政策漏
2死者是同班同學　三峽國中校長：班上靈魂人物
里長稱78歲翁恐「心臟病發」！　網怒灌臉書
三峽翁「不記得了」昏迷！　14歲女學生頭皮剝離、牙齒斷裂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假買家匯茶葉款誆「你帳戶被凍結」　退休教授險遭詐50萬

屏東自小客過橋「自撞分隔島」　車頭爛毀險墜橋畫面曝光

悲痛！三峽3死12傷車禍現場　民眾送鮮花零食哀悼逝者

高雄鳳山頂寶橋凌晨2車擦撞　疑未禮讓釀禍...5人全受傷

三峽重大車禍！交通局重回現場勘驗　曝78歲駕駛「3大違規」釀禍

警指揮交通走斑馬線　駕駛「未禮讓挨罰6千元」結局逆轉

桃園市一夜5起火警忙壞警消　39歲男連續縱火被起訴

「洗牙很痛」狂毆女醫師！驚爆3千萬糾紛　北檢專案檢察官偵辦

奉獻偏鄉9個月慘斷魂！花蓮天使女師死不瞑目...緊握一物成最後控訴

台南「馬路睡覺哥」躺路中險被輾畫面曝　警叫醒他罰500

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

三峽北大國小旁重大車禍！　導護張老師哽咽說明經過

【直擊】黃仁勳演講5000人滿座！ 蔣萬安現身背板見北市府 #黃仁勳

假買家匯茶葉款誆「你帳戶被凍結」　退休教授險遭詐50萬

屏東自小客過橋「自撞分隔島」　車頭爛毀險墜橋畫面曝光

悲痛！三峽3死12傷車禍現場　民眾送鮮花零食哀悼逝者

高雄鳳山頂寶橋凌晨2車擦撞　疑未禮讓釀禍...5人全受傷

三峽重大車禍！交通局重回現場勘驗　曝78歲駕駛「3大違規」釀禍

警指揮交通走斑馬線　駕駛「未禮讓挨罰6千元」結局逆轉

桃園市一夜5起火警忙壞警消　39歲男連續縱火被起訴

「洗牙很痛」狂毆女醫師！驚爆3千萬糾紛　北檢專案檢察官偵辦

奉獻偏鄉9個月慘斷魂！花蓮天使女師死不瞑目...緊握一物成最後控訴

台南「馬路睡覺哥」躺路中險被輾畫面曝　警叫醒他罰500

直擊／賴清德520周年記者會　日本天團「嵐」櫻井翔現身採訪

520愛心湧進中西北區！　蔡宗豪攜小豪洲沙茶爐發物資助弱勢家庭

調查顯示：37％民眾有意願參與除權息　15％民眾在報稅季前出脫股票

假買家匯茶葉款誆「你帳戶被凍結」　退休教授險遭詐50萬

78歲老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網喊扯：完全衝著女騎士

屏東自小客過橋「自撞分隔島」　車頭爛毀險墜橋畫面曝光

DRAM價格11個月來首漲　雙雄南亞科居成交王、華邦電漲半根

吃早餐、等紅燈、去超商都可能被撞死！網怒：台灣交通沒救了

恩主公醫院「動員60人搶命」救不回2女學生　還有2人住院觀察

悲痛！三峽3死12傷車禍現場　民眾送鮮花零食哀悼逝者

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

社會熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

三峽翁奪3命　竟是「違規慣犯」停路口紅線

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

即／三峽「同班3女學生」2死1重傷　家屬大哭

三峽翁暴衝前1分鐘影片曝光　網疑肇逃

三峽3死車禍「肇事翁無酒駕」　警方不排除這些原因釀禍

三峽車禍　傷者家屬向總統請命1事

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

包養女大生遭控翻臉不認人　王文洋回應了

21歲壯男「揮拳痛揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝

更多熱門

相關新聞

車停自家門口遭開單　車主1原因敗訴

車停自家門口遭開單　車主1原因敗訴

車主阿清（化名）去年7月間將車子停放在自家門前，沒想到竟被警員開單，挨罰900元罰鍰，因而決定提出行政訴訟。但台中高等行政法院法官認為，阿清停車的地點位於排水溝渠上方，屬道路範圍，確實是禁止臨時停車的場所，違規事實明確，最終裁定駁回阿清的告訴，全案仍可上訴。

平交道禮讓大車　駕駛後續1動作慘了

平交道禮讓大車　駕駛後續1動作慘了

台南公車右轉未禮讓　33歲女挨撞擦挫傷

台南公車右轉未禮讓　33歲女挨撞擦挫傷

學童舉手20多秒　10台車連著過！Cheap心寒

學童舉手20多秒　10台車連著過！Cheap心寒

行人滑倒遭撞　駕駛和解仍挨罰7200元

行人滑倒遭撞　駕駛和解仍挨罰7200元

關鍵字：

台中高等行政法院禮讓

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

三峽翁奪3命　竟是「違規慣犯」停路口紅線

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

即／三峽「同班3女學生」2死1重傷　家屬大哭

三峽翁暴衝前1分鐘影片曝光　網疑肇逃

三峽3死車禍「肇事翁無酒駕」　警方不排除這些原因釀禍

三峽車禍　傷者家屬向總統請命1事

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

包養女大生遭控翻臉不認人　王文洋回應了

21歲壯男「揮拳痛揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝

78歲翁撞死3人「昏迷」抽血結果曝　暴衝原因調查中

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面