警指揮交通走斑馬線　駕駛「未禮讓挨罰6千元」結局逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿豪（化名）去年5月間開車行經台中市一處路口，因被認為沒有禮讓走在行人穿越道上的警員，而收到一張6000元罰單。台中高等行政法院法官檢視警方密錄器影像、路口監視器影像後，認為當時雙方相距超過3公尺，本案舉發確實有違誤，於是裁定撤銷原處分。

▲阿豪以為當時警員沒有打算過馬路，便通過路口，事後卻收到罰單。（示意圖／ETtoday資料照，非事發路口。）

判決書中記載，阿豪去年5月間開車行經台中市中區建國路與民權路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

阿豪不滿受罰，決定提出行政訴訟，他表示，自己每天下班都會經過事發路口，對該路線十分熟悉，每當有行人通過也都會暫停禮讓，事發當日他看到警員站在路口指揮交通，沒有要通過行人穿越道的意思，才會慢速通過路口，過程中與警員相距4個枕木紋，應當不構成違規。

交通部公路局嘉義區監理所則認為，依據警員的職務報告，當時警員正走在行人穿越道上，阿豪的車輛通過路口時，的確沒有暫停禮讓，雙方相距不到3公尺，依法裁罰並無違誤。

不過，台中高等行政法院法官當庭檢視警員的密錄器影像、路口監視器影像，發現阿豪的車輛前懸剛進入事發路口的行人穿越道時，與警員相距大約4個枕木紋的距離，超過取締標準的「3公尺以內」，可見警員職務報告內容與勘驗結果不合，因此沒有採信，最終認定本案舉發有違誤，裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。