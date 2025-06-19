　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被叭一聲「路中央暫停下車檢查」　駕駛挨罰2.4萬喊冤反打臉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿興（化名）去年11月間開車行經台中市龍井區一處路口，因被後方駕駛按喇叭，他竟在路中央突然停下並下車走向後方車輛，因而被檢舉挨罰2.4萬元。阿興提出行政訴訟喊冤，強調當時只是下車檢查是否有發生事故，但並未獲得台中高等行政法院法官採信，最終吞下敗訴。

▲開車、獨處。（示意圖／達志影像）

▲阿興否認無故暫停路中央，但並未獲得法官採信。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興去年11月間開車行經台中市龍井區大同街與大順街口，被民眾檢舉有「非遇突發狀況，在車道中暫停」、「汽車駕駛人有第43條第1項行為者」等違規行為，因而挨罰2.4萬元，還要吊扣汽車牌照6個月、參加道路交通安全講習。

阿興不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時是遭後方檢舉人的車輛按喇叭，下車是為了確認是否有發生事故，他只是短暫停車，沒有影響其他車輛正常行駛，原處分顯然違反比例原則。

但台中高等行政法院法官當庭勘驗採證影像等證據，發現阿興的車輛行駛在大同街上時，有顯示右方向燈，接著卻在行駛途中突然停下，與後方檢舉人的車輛距離逐漸拉近，迫使檢舉人也停下，然後阿興便打開車門下車，直接走向檢舉人的車輛，再走回自己的車，起步後右轉離開。

法官認為，阿興的行為顯然已經屬於一般駕駛人難以預期的行車動態，況且當時也沒有發生應當立刻停車的狀況，他卻不顧後方車輛的行車狀態，暫停於車道中，徒增追撞風險，確實已經影響到道路交通的行車秩序及安全，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
620 3 9634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遲未決定攻擊伊朗　川普最大擔憂曝光
每晚噴85億！　以色列防空系統「最多再撐12天」
國民黨宜蘭黨部　主委林明昌等12人遭起訴
「熱褲馬靴長腿妹」雙載逆騎國道！　駕駛目擊諷：最美風景
618徵高薪臨工「5天賺23K」　他狂讚：免費便當手搖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

總經理搞上特助！給80萬義大利血拼　董事長作證：全公司都知道

偷吃人妻遭求償30萬　小王賠完反告她「應分攤賠償金」

整晚逛逢甲夜市就是為了她　台中便衣警活逮女扒手

多元計程車「停路中間載客」倒楣騎士煞不住猛撞　爆頭急送醫

彰化男駕改裝類「邊車」超車擦撞　害女騎士慘摔！肇逃下場慘

罷免案偽造名冊逾5千份　國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌12人起訴

黑警搶績效「栽槍判7年定讞」　學弟配合造假筆錄被起訴

熱褲馬靴長腿妹雙載逆騎國道　目擊駕駛：可以不要這樣嚇人嗎？

躲警察「跳山壁落跑」摔斷腿不敢就醫　5條通賓士男終落網

墨鏡馬尾女「紅燈搖擺過馬路」　警：行人罰500...駕駛仍要禮讓

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【再度對簿公堂】Andy老師現身面露笑容：謝謝關心！與家寧全程0交流

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

總經理搞上特助！給80萬義大利血拼　董事長作證：全公司都知道

偷吃人妻遭求償30萬　小王賠完反告她「應分攤賠償金」

整晚逛逢甲夜市就是為了她　台中便衣警活逮女扒手

多元計程車「停路中間載客」倒楣騎士煞不住猛撞　爆頭急送醫

彰化男駕改裝類「邊車」超車擦撞　害女騎士慘摔！肇逃下場慘

罷免案偽造名冊逾5千份　國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌12人起訴

黑警搶績效「栽槍判7年定讞」　學弟配合造假筆錄被起訴

熱褲馬靴長腿妹雙載逆騎國道　目擊駕駛：可以不要這樣嚇人嗎？

躲警察「跳山壁落跑」摔斷腿不敢就醫　5條通賓士男終落網

墨鏡馬尾女「紅燈搖擺過馬路」　警：行人罰500...駕駛仍要禮讓

痛批中央「惡扣租屋補貼」　藍提3要求籲賴政府勿找青年下手

李珠珢應援一半突爆哭！消息傳回韓國　韓網怒：沒職業意識

梅根暗酸王室！稱被誤解　回應電臀舞爭議：只是做自己

快訊／香港男神結婚了！　46萬元鑽戒甜套7年女友…歐洲辦豪華婚禮

蔣萬安為租補槓中央　議員：你才邏輯錯亂！北市增400億統籌款

常吃2種魚竟然傷腦！醫示警4大重金屬日常地雷　喝水也可能中招

台灣對美軍購F-16V今年底有望運交10架！　將從美直飛來台

印尼火山爆發「網紅CEO森田受困機場」！　錯愕曝現況：動彈不得

總經理搞上特助！給80萬義大利血拼　董事長作證：全公司都知道

夏至到了！醫曝熱中暑比熱衰竭嚴重　5類人特應防範熱傷害

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

社會熱門新聞

區長收589萬回扣　判刑6年半上訴遭駁回

遭比特犬攻擊　花蓮貴賓狗臟器外露亡

夏男拿不到5億高中生遺產！賴母反應曝

涉婚外情被勒令退伍　士官長告贏空軍

自小客車酒駕衝撞路橋護欄　車頭凹陷1死1命危

台南母女遭撞飛雙亡！　肇事女駕駛崩潰跪地

沈伯洋代父告3粉專造謠　下周再告傅崐萁

熱褲馬靴妹雙載逆騎國道　警方回應了

淡水火警1死1傷爆案外案　2賊偷車逃跑

遊艇大亨撿屍性侵還拍變態淫照　判賠135萬

即／前副市長之子遭控吸金破億　裁定羈押禁見

遺產爭議未了　賴母律師：真理越辯越明

即／和女房東吵翻天　樋口飯糰老闆夫婦正式提告

假地政士聯手詐團設局　士檢起訴16人

更多熱門

相關新聞

警走斑馬線　駕駛未禮讓挨罰結局逆轉

警走斑馬線　駕駛未禮讓挨罰結局逆轉

駕駛阿豪（化名）去年5月間開車行經台中市一處路口，因被認為沒有禮讓走在行人穿越道上的警員，而收到一張6000元罰單。台中高等行政法院法官檢視警方密錄器影像、路口監視器影像後，認為當時雙方相距超過3公尺，本案舉發確實有違誤，於是裁定撤銷原處分。

車停自家門口遭開單　車主1原因敗訴

車停自家門口遭開單　車主1原因敗訴

平交道禮讓大車　駕駛後續1動作慘了

平交道禮讓大車　駕駛後續1動作慘了

行人滑倒遭撞　駕駛和解仍挨罰7200元

行人滑倒遭撞　駕駛和解仍挨罰7200元

停路邊清嘔吐物不算臨停？駕駛挨罰

停路邊清嘔吐物不算臨停？駕駛挨罰

關鍵字：

台中高等行政法院

讀者迴響

熱門新聞

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

高以翔舊愛完婚「捧花藏感人細節」告白惹淚

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

黃金價格將大跌　原因曝光

和碩「高顏值公主」曝光！　國巨董千金曾參加世界賽

吃完早餐就想大號？　原因曝光

西北雨！　今「下最大」地區曝

威力彩今上看14億　4生肖財運旺

快訊／美傳24小時內空襲伊朗！　最快今天動手

更多

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面