被叭一聲「路中央暫停下車檢查」　駕駛挨罰2.4萬喊冤反打臉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿興（化名）去年11月間開車行經台中市龍井區一處路口，因被後方駕駛按喇叭，他竟在路中央突然停下並下車走向後方車輛，因而被檢舉挨罰2.4萬元。阿興提出行政訴訟喊冤，強調當時只是下車檢查是否有發生事故，但並未獲得台中高等行政法院法官採信，最終吞下敗訴。

▲阿興否認無故暫停路中央，但並未獲得法官採信。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興去年11月間開車行經台中市龍井區大同街與大順街口，被民眾檢舉有「非遇突發狀況，在車道中暫停」、「汽車駕駛人有第43條第1項行為者」等違規行為，因而挨罰2.4萬元，還要吊扣汽車牌照6個月、參加道路交通安全講習。

阿興不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時是遭後方檢舉人的車輛按喇叭，下車是為了確認是否有發生事故，他只是短暫停車，沒有影響其他車輛正常行駛，原處分顯然違反比例原則。

但台中高等行政法院法官當庭勘驗採證影像等證據，發現阿興的車輛行駛在大同街上時，有顯示右方向燈，接著卻在行駛途中突然停下，與後方檢舉人的車輛距離逐漸拉近，迫使檢舉人也停下，然後阿興便打開車門下車，直接走向檢舉人的車輛，再走回自己的車，起步後右轉離開。

法官認為，阿興的行為顯然已經屬於一般駕駛人難以預期的行車動態，況且當時也沒有發生應當立刻停車的狀況，他卻不顧後方車輛的行車狀態，暫停於車道中，徒增追撞風險，確實已經影響到道路交通的行車秩序及安全，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。