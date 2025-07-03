2行人站路邊1步都沒動　駕駛開過去挨罰未禮讓！結局逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛小花（化名）去年7月間開車行經台中市北區一處路口，因被警員認為有未禮讓行人的違規行為，遭開罰6000元。不過，台中高等行政法院法官檢視路口監視器影像檔案後，發現當時行人站在路邊沒有動，加上無法確定行人是否已經進入行人穿越道，最終認定原處分有違誤，裁定撤銷。

▲行人站在路邊沒有動，小花開車行經路口，卻被認為違規未禮讓行人。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小花去年7月間開車行經台中市北區五順街與育才北路的路口時，被警員認定有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，當場攔停舉發，因而挨罰6000元罰鍰，還要記違規點數3點、參加道路交通安全講習。

小花不服，決定提出行政訴訟。台中高等行政法院法官當庭檢視事發路口的監視器影像檔案，發現當時有1名行人走在行人穿越道上，小花有放慢車速禮讓對方優先通過，雖然旁邊還有2名行人站在人行道附近的水泥地路邊，但尚未走到行人穿越道的白色枕木紋線上，加上監視器視角遭到路邊停放機車阻擋，所以無法確定2名行人是否已經越過路邊紅實線並進入行人穿越道。

接著，小花的車輛通過，2名行人仍持續站在原地，沒有往前移動半步。法官認為，小花主張自己通過行人穿越道時，2名行人尚未進入行人穿越道，並非不可能，這部分台中市交通事件裁決處也未能舉證證明小花確實有違規行為。

法官表示，既然無法認定小花有違規不禮讓行人的行為，台中市交通事件裁決處依道交處罰條例第44條第2項規定裁罰，顯然難認適法，原處分確實有違誤，最終裁定撤銷，全案仍可上訴。