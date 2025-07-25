快訊／曾大戰巨石強森！WWE傳奇摔角手驚傳逝世　享壽71歲

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快訊／曾大戰巨石強森！WWE傳奇摔角手霍克·霍根驚傳逝世　享壽71歲

▲▼霍克·霍根（Hulk Hogan，本名Terry Bollea）。（圖／路透）

▲霍克·霍根（Hulk Hogan，本名Terry Bollea）。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

霍克·霍根（Hulk Hogan，本名Terry Bollea）於24日辭世，享年71歲，消息由世界摔角娛樂（WWE）正式宣布。根據TMZ報導，急救人員因霍根在佛州家中疑似心臟驟停事件而緊急到場，送醫後不治。

綜合外媒報導，霍根的摔角生涯起步於1970年代末，但真正奠定其巨星地位則是在1980年代中期。他在當時協助WWE創辦人Vince McMahon，將原先區域性為主的摔角聯盟轉型為全國性品牌，最終發展成市值數十億美元的企業。霍根憑藉其標誌性的《Real American》（真美國人）入場音樂、紅黃配色服裝，以及名句「Whatcha gonna do, when Hulkamania runs wild on you?」，成功吸引大批粉絲，並將這些支持者稱為「霍克狂熱迷」（Hulkamaniacs），成為摔角界最受歡迎的明星之一。

霍根最具代表性的比賽發生在1987年的第三屆摔角狂熱（WrestleMania III），他與摔角巨人Andre the Giant在密西根州Pontiac Silverdome展開巔峰對決。據霍根在2018年HBO紀錄片《Andre the Giant》中回憶，這場比賽的準備過程充滿不確定性，他當時甚至擔心Andre可能不會按照計劃進行。然而，霍根舉起Andre並完成摔技，最終成為摔角史上具里程碑意義的時刻。

▲▼霍克·霍根（Hulk Hogan，本名Terry Bollea）。（圖／路透）

▲▼霍克·霍根24日驚傳過世。（圖／路透）

▲▼霍克·霍根（Hulk Hogan，本名Terry Bollea）。（圖／路透）

霍根的摔角生涯在1990年代中期迎來轉折，他加盟當時WWE的主要競爭對手Ted Turner旗下的世界冠軍摔角（WCW）。雖然初期表現平平，但在1996年，他首次以反派形象亮相，並與Scott Hall及Kevin Nash共同成立「新世界秩序」（NWO）陣營，迅速掀起摔角界及流行文化的熱潮。這段故事線讓WCW在接下來的18個月內電視收視率超越WWE。

2002年，WWE收購WCW後，霍根以其「好萊塢霍根」形象回歸，並在摔角狂熱18中與巨石強森（Dwayne “The Rock” Johnson）一戰，成為經典之作。隨後，他再度離開WWE，並於接下來的十年中在多個摔角聯盟，包括TNA/Impact中登場。

除了摔角，霍根也曾涉足好萊塢，出演1982年的《洛基3》（Rocky III）以及1993年的電影《保姆特攻隊》（Mr. Nanny）等作品。他在2000年代中期還與家人共同參與真人秀《霍根一家》（Hogan Knows Best），展現其家庭生活。

儘管摔角風格曾遭批評，霍根在其六十年的職業生涯中仍贏得多項冠軍頭銜，並入選多個摔角名人堂。他的影響力超越摔角界，成為一代人的偶像。

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