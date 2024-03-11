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類似相撲又像摔角！阿美族「美得路」運用各種技巧鍛練體魄

▲▼每年三月，吉安鄉南勢阿美族都會進行一項類似日本相撲的活動，阿美族語稱「米得路（Miteluv）」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲每年三月，吉安鄉南勢阿美族都會進行一項類似日本相撲的活動，阿美族語稱「米得路（Miteluv）」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所攜手那荳蘭部落青年會，推展原住民傳統文化10日於南宜昌村舉辦「米得路（Miteluv）」阿美族摔腳研習，促使部落年輕化、創意化，將優良傳統文化永續傳承。

▲▼每年三月，吉安鄉南勢阿美族都會進行一項類似日本相撲的活動，阿美族語稱「米得路（Miteluv）」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲運用各種推、摔、捉、拉、閃、按等技巧來鍛練部落青年體魄。

鄉長游淑貞對於李毓書頭目落實推動部落文化教育，提供住家前廣場作為研習場地，再三表示肯定，更樂見部落青年會承擔扛起重要文化活動推展責任、代代相承，年輕族人熱情參與、個個都是摔腳種子，讓部落文化相傳欣欣向榮。

▲▼每年三月，吉安鄉南勢阿美族都會進行一項類似日本相撲的活動，阿美族語稱「米得路（Miteluv）」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

李書毓說，每年三月，吉安鄉南勢阿美族都會進行一項類似日本相撲的活動，阿美族語稱「米得路（Miteluv）」，是用腳的巧勁將對手摔倒，與電視常看的角力也不一樣，早期為各部落在田裡訓練勇士重要活動，每位勇士都會參加，藉以訓練格鬥技能保衛家園，後來於日治時期改成相撲競賽。

▲▼每年三月，吉安鄉南勢阿美族都會進行一項類似日本相撲的活動，阿美族語稱「米得路（Miteluv）」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

吉安鄉代表會余震華、林志忠、高德安、楊靖妍代表除經費挹注支持，也親自出席活動給選手們加油打氣，協力推廣各項計畫推展，希望部落教育薪火相傳。

▲▼每年三月，吉安鄉南勢阿美族都會進行一項類似日本相撲的活動，阿美族語稱「米得路（Miteluv）」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

活動現場聚集百餘位族人，跨老中青幼各年齡層熱烈參與，無論是傳授技巧、分享參賽經驗、或從旁協助活動順利進行，在在顯現族人向心力。而講師與教練也傾囊相授，運用各種推、摔、捉、拉、閃、按…等技巧扎實演練，讓族人理解原住民相撲及傳統摔腳的差異。下午聯誼賽時，選手們活用所學技能，加油聲、歡呼聲此起彼落。

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關鍵字：

阿美族美得路摔角相撲技巧鍛練體魄

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