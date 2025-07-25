斑點一次撕除！韓國「撕斑風潮」襲台　Reepot AI時光雷射精準擊斑、重啟嬰兒般肌膚

▲來自韓國知名的醫美儀器品牌Classys，甫榮獲美國FDA、韓國MFDS等多重認證的Reepot AI時光雷射，正式登台。（圖／品牌提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

臉上的雀斑、曬斑、肝斑總是遮不住，讓不少人為了除斑頻繁走進診所，韓國社群近來掀起「撕斑風潮」，網友曬出術後撕除斑點的驚人對比照，廣受好評讓眾多愛美人士爭相體驗。儘管雷射美容早已成為現代肌膚保養的重要工具，但面對斑點這類色素性病灶，台灣人普遍膚況敏感、易反黑等特性，傳統雷射除斑療程容易造成治療部位熱傷害，導致恢復期長、需要多次療程，最後讓追求完美的過程變得漫長而煎熬。

▲Reepot AI時光雷射上市發表會，現場首度公開醫師臨床經驗分享。

7成人口有斑點困擾 「Reepot AI時光雷射」純光機械效應，除斑與回春全面到位

肌膚斑點成因複雜，不單是黑色素累積，根據每個人生活作息、不同內外在等因素，在日常陽光照射所造成膠原蛋白流失，以及長期暴露在紫外線下所導致的肌膚光老化。

根據統計，表皮斑、曬斑、雀斑、老人斑等難纏的色素斑塊佔據人口的70％，各式斑點形成的花花臉，即使透過化妝品也很難完全遮蓋。然而，除斑沒有想像中簡單，傳統雷射只能讓斑點看起來變淡，未能完全清除，常需經常施打之外，還要擔心高能量造成熱傷害，導致紅腫、反黑甚至反覆色素沉積，不少人因此卻步、打退堂鼓。

▲周邦宜醫師說明Reepot AI時光雷射的影像分析，讓治療斑點相當精準，獨家的冷卻系統能夠保護血管，大幅降低疼痛感與熱傷害的產生。

對於醫美保養相當有經驗，擁有獨到眼光的周邦宜醫師，引進「首台Reepot AI時光雷射」，並於本次Reepot AI時光雷射上市發表會擔任講師。周邦宜醫師指出：「最常見的斑點包括雀斑、曬斑、肝斑。年輕族群通常以雀斑居多，曬斑多見於年紀稍長者，30、40歲左右的女性則容易受到肝斑困擾。」周邦宜醫師提醒，斑點若未及時處理，可能逐漸擴大、加深，影響外觀與治療難度。因此Reepot AI時光雷射的一次性除斑，對於有斑點困擾的民眾是一大福音。

▲林君曄醫師表示，對於時間緊湊、無法頻繁回診的病患，Reepot AI時光雷射節省大量時間成本，提升除斑效率，減少副作用發生。

林君曄醫師提到，治療所謂的花花臉並不困難，但耗時且需多次治療，傳統雷射除斑常常要打到7、8次，甚至要打10次，病患一聽到會猶豫要不要進行治療，除此之外，「反黑」仍是病患最在意的問題，尤其東方人黑色素活性高，在進行雷射治療術後照顧相當重要。Reepot AI時光雷射搭載的冷卻系統，讓高能量雷射輸出同時保護血管，減少冗長的除斑次數，讓除斑治療不再遙遙無期。

▲Reepot AI時光雷射上市發表，革命性純光機械效應，高能量、更精準。

韓國掀起的「撕斑」風潮，Reepot AI 時光雷射為除斑提供新解方，不僅除斑，獨家的純光機械效應讓臉上色素斑點一次剝脫，更讓肌膚回到嬰兒時期的嫩白肌膚，該儀器目前已正式引進台灣，並陸續導入多家醫美診所，主打結合冷雷射、純光機械震波與AI影像分析三項關鍵技術，成為新一代高效除斑療程代表。

Reepot AI時光雷射最大突破在於擺脫傳統雷射依賴「熱能」破壞色素的邏輯，透過純光機械修復機制的冷雷射治療，在不傷害周圍肌膚與血管的情況下，一次性清除大面積斑點，實現快速、安全且幾乎無副作用，深入直擊斑點煩惱。周邦宜醫師指出：「其中VSLS®血管保護機制能夠減少熱傷害，提升能量純粹剝離色素斑點的同時，又不會破壞深層的血管，大幅降低術後反黑的風險。」

Reepot AI時光雷射三大核心技術，成為其精準除斑關鍵。

VSLS® Vasculature Salvage Laser Surgery 血管保護機制：高能量雷射所引發的震波，促使色素斑點與真皮層機械式分離，高能量輸出同時保護真皮層內的血管結構。

CPTL® Cryogenic Photomechanical Thermal Laser 超冷卻技術：以-2℃至-6℃急速冷卻目標區域，促使血管暫時收縮，此時對皮膚黑色素吸收也同步提高，在高強度的雷射下免於熱能對皮膚組織的傷害。

AutoDerm® 智能辨識系統：針對斑點進行AI精準影像分析，快速匡列斑點範圍並輸出能量。

根據臨床觀察，Reepot AI 時光雷射單次治療成功率超過9成5，治療過程中無需敷麻、不出血，單次能量施打僅需數秒，不僅針對色素性病灶，更重返嬰兒般的柔嫩肌膚，特別是45歲以上族群滿意度相當高。

▲Reepot AI時光雷射療程一次性清除大面積斑點，療癒撕斑宛如嬰兒肌。

在術後貼上人工皮，有助於促進皮膚修復、保護治療區域，在修復期間，斑點將會透過代謝，逐漸上推至人工皮接合，2週後即可一次撕除萬年斑點，過程中也同步誘導膠原蛋白生成與表皮更新，重現宛如嬰兒般的新生肌膚，達成快速除斑及皮膚年輕化的雙重效果。

林君曄醫師補充提到：「Reepot AI時光雷射相當於把532nm波長做了優化，高強度能量搭配冷卻保護技術，可避免熱能造成血管破壞，以及對皮膚組織帶來傷害，提升除斑效率，減少副作用發生。」她認為，Reepot AI時光雷射可望節省大量時間成本，「例如海外病患一年只回台一次，無法花時間來回除斑的情況下，若經評估療程許可，Reepot AI時光雷射就是一種效率高又穩定的升級選項。」

誰適合Reepot AI時光雷射？ 醫師提醒仍需評估膚況

Reepot AI時光雷射同時兼顧「能量強度」與「溫和恢復」，讓除斑療程更精準、更安全、更有感，標榜高能量的單次治療，一次處理惱人的斑點問題，尤其淺層色素性病灶更為顯著，周邦宜醫師強調，診斷準確與術前溝通至關重要，仍需考量斑點的類型與深度，例如角化明顯或有肝斑等複雜情況，需經由專業醫師做出正確判斷，依膚況選擇是否搭配其他療程，除斑效果才會更理想。