女神安心亞火力全開秀！大學眼科攜手德國蔡司見證1200萬眼「無框人生」

▲蔡司攜手品牌好友藝人安心亞，推出「無框人生 無限視界」形象影片。（圖／大學眼科提供，下同）

消費中心／綜合報導

百年光學領導品牌德國蔡司，橫跨醫療、消費鏡片、半導體、精密鏡頭與工業測量等領域，通通難不倒它，靠著深厚技術一路穩坐全球光學領導品牌的寶座。近年更將技術力推進至新高度，把光學科技深化在眼科醫療，推出「德國蔡司雷射視力解決方案」，全球已經有超過1,200萬眼一起體驗蔡司的科技實力！為見證此一里程碑，蔡司攜手品牌好友藝人安心亞，推出「無框人生 無限視界」形象影片，片中以歌舞的方式，傳遞出消費者＂跳脫框架、超越自我＂的精采生活。影片一上線立刻吸引大批粉絲討論，也讓更多人看見德國蔡司雷射想給大家的自由視野有多迷人！

德國百年光學品牌蔡司（ZEISS），技術橫跨醫療、消費鏡片、半導體、工業量測與精密鏡頭，長年穩坐全球光學領導地位。近年更將核心技術推進至眼科領域，推出「蔡司雷射視力解決方案」，在全球已累積突破1,200萬眼接受矯正，為視力健康樹立新標竿。

跳舞、運動、演戲都難不倒安心亞，偏偏因為一副隱形眼鏡卻成了最大阻礙！長時間配戴讓她雙眼時常乾澀不舒服，跳舞表演都無法盡情發揮。好在多年前認識了德國蔡司微創近視雷射，一口氣開啟「無框人生」。術後五年，安心亞的視力穩定維持1.5，開心到處分享這個明智決定，推薦了身邊快30幾位朋友，滿意度超高！現在不管是舞台上火力全開唱跳、出國旅行上山下海，都不怕眼睛鬧脾氣。就連長時間拍戲也不用擔心戴隱眼太久會乾澀，看劇本更輕鬆、演技更專注。在2025上半年發表新歌《Maybe We Can》，並主演「火車來去」、「孔雀魚」等多部好戲，她也預告下半年也即將參演「星廚之戰」實境秀、籌備新戲，大家終於可以再一睹她的實力派演技。

微創技術的快速安全是現今醫療的趨勢，在眼睛雷射方面也不例外。德國蔡司雷射以0.2公分微創切口、手術時間短、恢復快為最大特色，廣受全球肯定。包括藝人楊謹華，以及對視力品質有極高要求的運動選手，奧運羽球雙金國手王齊麟也都選擇同樣的方案。大學眼科莊雅容醫師表示，AI導航微創近視雷射全新升級，單眼雷射時間只需10秒，結合術前量測數據自動串聯手術平台，搭配虹膜影像辨識追蹤及自動散光導航，加上800萬筆全球大數據的智能參數優化，讓整體手術更快速、更精準、更個人化，特別適合同時有近視及散光問題的族群。

▲大學眼科莊雅容醫師。

隨著3C產品的普及與使用時間大幅增加，長時間近距離用眼，容易造成眼睛疲勞與睫狀肌調節功能下降，導致老花眼症狀逐漸年輕化。針對這個族群，大學眼科「i精準老花近視雷射」提供全方位的老花視力雷射矯正方案，大學眼科姚硯博醫師說明，其技術運用視差原理，讓一眼看遠距離、另一眼看近距離，並結合「立體景深優化技術」與「客製化角膜雷射參數」，延長雙眼景深範圍，幫助大腦融像並快速適應，強化遠、中、近距離的視覺品質，老花、近視、散光及遠視等視力問題一起改善，同時提升動態對焦速度與對比敏感度，特別適合需要清晰自然視覺、經常閱讀或喜愛戶外活動的族群。

▲大學眼科姚硯博醫師。

現今雷射矯正技術已相當成熟，療程快速又便利，大學眼科何奕瑢醫師提醒，並非每一雙眼睛都適合同樣矯正方式，務必術前接受完整且專業的檢查與評估，透過與醫師充分溝通自身需求與生活習慣，才能選擇最理想且安全的視力矯正方案。

▲大學眼科何奕瑢醫師。