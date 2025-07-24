大罷免倒數！台中地檢署「查罷團隊」督導警方整備工作

▲台中地檢署檢察長張介欽連續3日親率地檢署查罷執行團隊，視察台中市各警分局整備工作。（圖／台中地檢署提供）



記者白珈陽／台中報導

726大罷免將至，台中地檢署檢察長張介欽連續3天親率地檢署查罷執行團隊，視察台中市各警分局整備工作，確保罷免投票過程公平、公正。台中地檢署表示，罷免投票日進入倒數階段，地檢署針對金錢、暴力、境外勢力介選、選舉賭盤、假訊息等不法干擾，將持續全面執行防制及查辦。

台中地檢署指出，26日將舉行台中市第11屆立法委員第四、五、六選區罷免投票，檢察長張介欽於22、23、24連續3天，親率本署執行秘書主任檢察官李毓珮、分區查察主任檢察官陳信郎、主任檢察官吳錦龍等罷免查察執行團隊，接續走訪台中市第三警分局(結合第一警分局共辦)、第五警分局(結合第二警分局共辦)、第四警分局(結合第六警分局共辦)，親臨視察罷免查察各項整備工作，全面與辦理第一線工作之警方同仁溝通、提點，確保堅實罷免查察防線不能鬆懈。

張介欽於會中聽取各分局就各選區立法委員罷免查察工作的最新準備狀況， 當場對於全體警方在罷免查察期間的付出與辛勞表達由衷感謝之意，並耳提面命本週為罷免投票各方活動緊鑼密鼓之最後階段， 為確保罷免投票過程之公平、公正，期勉罷免查察工作務求各面向工 作均需部署到位、強力查賄、注蒐賭盤訊息並防制不法介入，堅定維護罷免程序之公正進行。

張介欽也在責囑警方須就投開票所場地檢查、勸導制止、通報選監等各種突發情況及應變流程，全面預先部署、妥為規劃。對於投開票所30公尺以內、以外的滋擾行為可能涉及刑事犯罪、行政裁罰，亦明確指示務必遵照最高檢察署112年11 月7日函頒「民眾在投票所外，以拍攝、記錄或他法，特定他人進出投票所爭議行為之具體執行策略」 會議所定策略及步驟，詳實蒐證、妥適處理。

台中地檢署強調，距罷免投票日已進入倒數階段，將嚴格落實各項罷免查察策略方針至最後一刻，全力排除任 何可能影響罷免投票公平性、投開票所秩序之不正行為，確保本次投票能在公正、平和的過程中順利完成，以守護我國民主法治成果。