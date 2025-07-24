館長刺青遭《央視》馬賽克　梁文傑：不准「露臂」只准「笑迎春」

▲館長登上《央視》，但雙臂被打馬賽克。（圖／翻攝YouTube）



記者蔡紹堅／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前在替反罷免站台時，揚言要掀起一場革命，讓台灣人全部變成中國人。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑24日表示，《央視》將館長手臂上的刺青打上馬賽克，這其實是一種污辱，但館長還是欣然接受，「講說要把台灣人變成中國人，是中了人家的毒。」

梁文傑在例行記者會上被問到該問題，他首先開玩笑似的抱怨了一句「你每次都要問我館長的事」，接著開始回答，「我看到館長在那邊的發言，但是我主要是透過《央視》看到當時的畫面，館長的兩個手臂被打上馬賽克，因為他手上有刺青的關係。」

梁文傑提到，他曾說館長現在是「袒胸露臂笑迎春」，結果現在人家不讓他「露臂」，只准「笑迎春」，這不管是對待藝人、對待演員，都是一種污辱，可是看起來館長還是欣然接受，還說這是人家的法律規定。

梁文傑強調，中共沒有一條法律是電視節目不可以有刺青，這就是中央網信辦跟中宣部的潛規則，「他們想怎樣就怎樣。」

不過，梁文傑也說，他相信館長講的「革命」，不是要搞政變，應該是要搞文化革命，這樣的想法與企圖，以前新黨、統促黨都做過，並不新奇，但從台灣這麼多年來的民意發展趨勢來講，相信是很困難的。

梁文傑認為，台灣跟中共從不是什麼中國文化的問題，而是制度跟理念的問題，「台灣人不喜歡中共，不代表台灣人討厭中國，台灣人想要過自由、民主的生活，不喜歡中共的一黨專政，但是所謂的中華文化和中國文化，台灣社會保存比大陸還要多。」

梁文傑續指，「台灣人講溫良恭儉，大陸講鬥爭、狼性，如果要講中華文化，大陸是比不上台灣的，但中共是不相信、不承認的，所以會編造台灣人之所以不想被統一、不想被中共統治，是因為台灣在搞去中化；其實根本不是，台灣人不想被統一，是討厭中共，不是討厭中國，這是兩回事。」

梁文傑強調，館長說要把台灣人變成中國人，是中了人家的毒，「這麼多年來台灣跟中共的在爭的不是『中不中國』，而是要生活在什麼樣的政治制度下，這才是重點。」