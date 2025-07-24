陸委會副主委發文：我挺百工百業　周六抽空出門投票

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委沈有忠23日在Threads上發文表示「我挺百工百業」，並呼籲為了台灣，為了自由民主，周六抽空出門投票。

沈有忠提到，他早上起來，還沒泡咖啡，就看到脆上滿滿的百工百業，很感動。

沈有忠指出，上周在路上，一位路人看著他說「好像在電視上看過你？」他回「應該是大眾臉。」沒一會，對方轉過身說「我想起來了！謝謝你們，你們辛苦了。」當下令他心裡很感動，就像看完《看不見的國家》後，掉著淚和大家分享心得一樣的感動。

沈有忠說，今年初，親身經歷國會上演對總預算恣意刪除的驚悚劇，他個人的行政費因為提醒離島統戰而被指名全數刪除，「這沒什麼，但我們的國防、外交、建構韌性的預算被大幅刪凍，令人氣憤。」

▼沈有忠（右）去年出任陸委會副主委，在主委邱垂正的介紹下接受媒體訪問。（圖／記者蔡紹堅攝）

沈有忠提到，台灣面對中共各種打壓，處境艱困，「我們可以爭辯能源政策、福利政策、交通……，但面對中共要併吞台灣，要消滅我自由民主的生活方式，我們卻無法團結。無奈～」

沈有忠說，他並不討厭中國，突然要他去領一萬元他也樂得開心，「但我厭惡中共對我國各種打壓，我也不喜歡現在這樣破壞國家財政結構，逼迫政府大撒幣。」

沈有忠強調，他希望他的小孩，長大後可以像現在的社會一樣，自由的批評時政，也做喜歡的事情，「不用擔心器官變成國有，財產變成共同。」

最後，沈有忠還說，「星期六，請大家抽空出門投票，不為其他，就是為了台灣，還有我們習以為常，卻又脆弱的自由民主的空氣！」

沈有忠2024年6月起出任陸委會副主委，是陸委會3位副主委之中，唯一在賴政府執政後加入團隊的，他出身學術圈，長年在東海大學政治學系任教，現在同時也是東海大學政治系專任教授。

沈有忠曾任立法院「未來國會願景規劃諮詢委員會」諮詢委員，也擔任亞洲政經與和平交流學會理事長、海基會顧問，在學術與實務上皆有經驗，研究涵蓋兩岸關係、國際政治、中國政治與軍事等領域。

▼沈有忠發文挺百工百業。（圖／翻攝Threads）

