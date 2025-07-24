快訊／台84「3車追撞」！拖板車頭爛毀變形　水泥車爆胎停路邊挨撞

記者林東良、黃資真／台南報導

台84線東向6.3公里處今(24日)下午1時13分發生車禍！一輛混凝土攪拌車因爆胎停在路肩，輪胎維修車獲報後停在車前修理，未料後方卻有一輛拖板車朝攪拌車左後輪衝撞，再擦撞維修車，造成維修車駕駛43歲林姓男子手部受傷，送往麻豆新樓醫院救治，所幸並無生命危險，拖板車駕駛則是頭部輕傷、未送醫，至於詳細肇事原因還有待釐清。因車輛零件碎片噴落一地，目前東向單線管制中。

▲台84線東向6.3公里處發生追撞意外，2人受傷 。（圖／記者林東良翻攝，下同）

