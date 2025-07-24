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社會 社會焦點 保障人權

女搭小黃「沒走指定路線」爆衝突　運將拒載她把車資放地上

記者邱中岳／台北報導

北市中山區發生計程車因路線爆發口角爭執，運將拒載當街放人，並通知警員到場處理，女乘客表示當時上車有指定路線，但司機卻未依規定行駛，還嗆她「指定路線要提早說」，才會情緒不滿，原本將費用放在地上，經過警員勸說才拿錢付車資，但最後司機拒收，原本130元的車資，其中90元還掉進水溝。

警方調查，40歲的林姓女乘客，24日凌晨2時許從北市中山區林森北路、長春路口搭乘74歲林姓運將的計程車，告知司機要前往大直，也告知有指定路線，要走新生高架前往，告知完後低頭使用手機，但抬頭發現司機竟然在松江路上，於是雙方當場發生爭執。

▲▼北市運將沒聽到指定路線，與女乘客爆口角。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市運將沒聽到指定路線，與女乘客爆口角。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓運將表示，如果有指定路線要提早告知，但林女反駁，早就告知了，雙方於是發生口角互嗆，林姓運將直接將車停在松江路上拒載，將林女車上的東西放置在路邊，警方獲報後立刻到場處理，發現雙方各執一詞，林女也因為情緒不滿，將130元車資放在地上，林姓運將相當不滿拒絕收取。

經過警員勸說之後，林女又將錢撿拾起來，拿到計程車窗旁要給林姓運將，但運將還是拒收，卻不慎碰撞林女的手，導致130元的車資，有其中90元硬幣滾落水溝。警方告知運將，如果覺得有搭霸王車的嫌疑可以提告，另外也告知林女，如果認為運將把物品「丟」出來，也可以提出告訴。

經警方詢問，雙方均表示不需要協助並各自離開。警方呼籲，民眾搭乘計程車時，如果有指定路線應該明確的表達出來，若司機沒有聽到可以再三確認，切勿因小事發生不必要的爭執。

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