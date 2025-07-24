彭振聲喪妻出庭崩潰「改期作證」　支持者扯嗓高喊：彭副加油

記者黃哲民、黃資真／台北報導

台北市前副市長彭振聲被控任內涉配合時任市長柯文哲圖利京華城，1日開庭時突聞妻子驟逝噩耗當場崩潰，彭振聲處理完妻子後事後，今(24日)到台北地院出庭，但法官考量彭振聲情緒未平復，改為9/2作證。稍早彭振聲離開法院時，外圍支持者們扯嗓大喊「彭振聲加油」、「彭副加油」、「我們相信你」，而彭振聲則未多作回應，低頭搭上車輛離開。

▲彭振聲離開北院。（圖／記者徐文彬攝，下同）



彭振聲24日上午開庭時，還沒等審判長講完證人證述注意事項，就舉手要求發言，審判長准許，彭才說完「我主持4次都委會，卻家破人亡」，就悲從中來哭不停。他稱太太選擇最悲傷的走法，「因為她擔心我」，她回高雄沒進家門就直接墜樓。「她不是公眾人物，不是政治人物，什麼都不是...」，彭哽咽不停，情緒崩潰。

審判長見狀打斷彭振聲的發言，詢問他今天情緒是否能夠作證，不勉強，彭說法官給他3天選1天出庭，「我就選今天」。審判長與受命法官覺得有疑慮，一再確認彭的情緒能否作證，屢次強調完全不勉強，最後決定休庭10分鐘，讓彭跟律師討論，最後合議庭認為傳達訊息有出入，且彭情緒明顯未平復，程序會有瑕疵，改今年9/2作證、9/4備用，今天庭期結束。

不過，民眾黨立委張啟楷庭外受訪指出，喪妻之後，彭振聲今天已經準備好要作證，可是卻莫名被審判長打斷，宣布不進行證人詰問，令他難以接受。