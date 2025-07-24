罷免投票返鄉潮明天湧現　台鐵午後往花東7成滿

▲台鐵明天下午過後北部往花東座位已7成滿。（示意圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

大罷免投票7月26日登場，預期明天(25日)就會出現首波返鄉人潮，根據台鐵估算，明天全線座位利用率約44.54%，其中下午北部往花東座位利用率達7成滿，台鐵將視需求不排除再加開班次。

7月26日和8月23日將舉行兩輪「大罷免」投票，首批26日周六登場，投票涵蓋基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、雲林、花蓮、台東等24名國民黨立法委員，以及新竹市長高虹安，預估明天雙鐵可能就會出現首波返鄉人潮。

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根據實測，目前明天中午過後，台鐵台北到花蓮座位較客滿，部分自強號、普悠瑪號、新自強號等北花和北東仍有空位；高鐵台北到雲林也幾乎快沒票，台北往台中、新竹等仍有空位。

台鐵公司說明，7月25日及26日全線列車整體座位利用率分別為44.54%及39.42%，整體訂票情形穩定。其中，7月25日下午以後北部地區往花東地區利用率約70.41%；7月26日上午北部地區往花東地區利用率約65.94%。

台鐵公司指出，因適逢週末假期，東部幹線台北往花東方向部分自強號列車訂票較為踴躍，台鐵公司已預先備妥備用編組，並視實際旅運需求，再機動加掛車廂或加開班次。

高鐵公司則表示，本周末整體運量確有明顯增加，台灣高鐵已增班因應，加強服務旅客；由於周末並非疏運期，訂位率或熱銷時段都沒有統計。

此外，雖然台鐵北花搭載率高，不過考量周末有颱風外圍環流影響，威脅台9線蘇花路廊安全，北花國道客運恐無法加入疏運。葛瑪蘭客運總經理李俊仁表示，考量颱風外圍環流可能很大，台9線日前才發生土石流和落石，邊坡仍不穩定，基於安全考量，可能本周末將規劃申請預防性停駛。