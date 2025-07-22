澤倫斯基：俄烏新一輪和談預定7／23舉行

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）21日表示，烏俄雙方將於23日在土耳其伊斯坦堡展開新一輪和平談判，試圖為持續超過兩年的戰爭尋求突破。

法新社報導，這將是俄羅斯與烏克蘭今年以來的第三次正式會晤。前兩輪談判分別於5月16日與6月2日在同一地點舉行，但在實質終結戰爭的進展上幾乎沒有突破。不過，雙方當時已就戰俘與遺體交換達成持續合作的共識。

澤倫斯基在每日例行談話中提到，他與烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）針對與俄方重啟會談進行了討論。澤倫斯基說，「烏梅洛夫已匯報這場會談預定在23日召開。」他補充表示，更多相關細節將於明日正式公布。

另一方面，俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）引述知情人士指出，俄烏雙方實際的談判時程可能落在7月24日，屆時代表團將於23日提前抵達伊斯坦堡作準備。

在外交動向上，美國總統川普日前公開表示，若俄羅斯未能在50天內與烏克蘭達成停火協議，美國將對俄方實施新一波嚴厲關稅措施。這項表態被視為施壓莫斯科進入談判桌的重要策略。

克里姆林宮方面則在川普發言後表示，俄方已準備好進一步談判，顯示俄羅斯對於重新啟動對話持開放態度。隨著新一輪會談將啟，外界關注雙方是否能突破僵局，朝更具體的停火與和平路徑邁進。