奧客「掏200騙給千元」坑運將　行車紀錄器打臉：2張紅色鈔票

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義一名計程車運將23日下午16時許，搭載1男1女從高鐵嘉義站到嘉義長庚醫院，下車時告知對方車資175元，乘客也掏錢並表示需要收據，但最後付款的過程中，雙方出現金額差異，司機當下猶豫了一下但沒有爭執，直到乘客下車調閱行車紀錄器，才發現自己被詐了！隨後報警並網路上發文表示自己被詐騙請網友協尋，但網友意見兩派相左，有人為運將說話，也有人替乘客緩頰。轄區警方受理報案，也已經陸續調閱周邊監視器調查釐清案情。

▲ 嘉義計程車運將上網發文表示自己遭詐騙！乘客自稱給千元卻只拿百元 。（圖／stanley__jj授權）

劉姓運將在脆上發文，「在台灣的詐騙，已淪落到成為全民運動了嗎？？連週遭小錢$800也要騙欸？？到底是有多缺啊!已報警備案，並將雙方在車上付款找錢的畫面放上網請網友協尋，並表示自己已經報警但是就怕找不到人。」

畫面中，劉姓運將抵達乘客目的地長庚醫院後告知對方車資為175元，後座男乘客隨即由皮包掏出兩張疑似紅色百元的鈔票要給司機找，並告知他需要收據，隨後當劉姓運將將找零及乘車證明拿給男乘客，男乘客毫不猶豫的告訴司機，自己是拿一千元給司機，司機當下連問三次對方是拿1千元給自己?對方也明確表示是拿1000元，劉姓司機只好找對方800元。

事後司機感覺不對勁，調閱車內監視器，確認對方給的是2張百元鈔，越想越不對，乘客根本沒有拿千元鈔，因此報警並將畫面放上網路請表示自己被詐騙，也請廣大網友幫忙協尋。

畫面一出，有網友表示，「感覺乘客應該不是故意，急著到醫院應該是有要事，疏忽了自己只給200元，而非1000元

當下司機本身自己也不確定收多少，自己先找零，想想不對勁才回放行車記錄器，才發現⋯⋯虧大了」、「收到一千、五百，我一律壓大腿，不會跟自己的錢混一起，並且複誦收到金額，然後找錢」「拿2張100敢說拿1000！這2個人太惡劣，希望找人出來還給司機大哥800！」「、司機有找他$25了，他為什麼還要找他800，是他自己弄錯好不好？自己要給人家騙的要怪誰」、「你自己都不相信自己了」、「你好聽話」。