「人造太陽」照向投資路！　中國聚變公司獲百億人民幣投資

大陸中心／台北報導

中國聚變能源有限公司22日在上海舉行成立大會，正式揭牌。中國核電晚間公告，公司擬參股投資聚變公司，金額10億元人民幣，增資後持有聚變公司6.65%的股權，而本次交易是為響應未來產業戰略發展要求，落實中國核能三步走戰略，為未來聚變堆商業化應用打下基礎。

▲上海市長龔正與中國核工業集團有限公司董事長申彥鋒共同為中國聚變公司成立揭牌。（圖／翻攝自微信公眾號「上海發佈」）

在成立大會上，中國聚變公司與上海交通大學、中國電氣裝備集團、上海電氣集團、申能集團等多家機構簽署聚變創新聯合體深化合作協議。此次合作旨在統籌多方資源，促進聚變技術的創新鏈、產業鏈與價值鏈深度融合，助力上海打造聚變能源產業集群，同時還將建立技術研發與資本運作的雙重平台，以全面推動聚變能源技術的發展。

中國聚變公司當天也與多個股東簽署增資擴股協議，合作方包括中核集團、中國石油崑崙資本、上海未來聚變、中國核電、浙能電力、國家綠色發展基金以及四川重科聚變等。各方將充分發揮技術與市場優勢，以長期資本投入支持聚變能源領域的可持續發展。

截至2025年6月30日，聚變公司資產總額為536913萬人民幣，2025年上半年營業收入為0元，淨利潤為-4325萬人民幣。此次交易將由中核集團、中國核電、中國石油集團崑崙資本有限公司、上海未來聚變能源科技有限公司、國家綠色發展基金股份有限公司、浙能電力及四川重科聚變能源科技有限公司，共同向聚變公司投資約114億人民幣，認購聚變公司新增注冊資本114億人民幣。

▲大陸新一代「人造太陽」中國環流三號。（圖／翻攝央視）

可控聚變能源被視為顛覆性前沿技術之一，新一代「人造太陽」未來有望成為清潔、安全的能源解決方案，大陸「中國環流三號」在今年曾首次達成原子核溫度1.17億度、電子溫度1.6億度的「雙億度」突破，，顯示大陸在聚變科研領域正穩步躍進。