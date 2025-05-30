陸新一代「人造太陽」再創紀錄　可控核聚變朝「應用」階段跨一大步

▲大陸新一代「人造太陽」中國環流三號。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸可控核聚變研究再傳捷報。根據大陸《科技日報》報導，中核集團核工業西南物理研究院日前宣佈，新一代「人造太陽」裝置「中國環流三號」成功創下運行新紀錄，不僅實現百萬安培等離子體電流、1億度離子溫度，更進入高約束模式運行，綜合參數「聚變三乘積」首次突破至10的20次方量級，象徵可控核聚變技術向「燃燒實驗」階段邁出關鍵一步。

「中國環流三號」為大陸自主研發的大型可控核聚變裝置，其能源原理與太陽相似，透過輕核聚合釋放能量，有「新一代人造太陽」之稱。

相關研究人員透露，核聚變不僅能量釋放巨大、資源儲量豐富，其反應產物亦具清潔與安全特性，被譽為人類未來最具潛力的理想能源，「此次挺進燃燒實驗階段，意指中國核聚變研究已進入應用探索的關鍵環節。」

「中國環流三號」兩個月前曾首次達成原子核溫度1.17億度、電子溫度1.6億度的「雙億度」突破，刷新大陸國內紀錄。研究團隊也同步發布多項關鍵成果，包括高功率微波回旋管、高功率中性束注入加熱系統的成功運行，自主開發的聚變控制系統CODIS廣泛應用，並首創提高核心能量約束能力的新方法，顯示大陸在聚變科研領域正穩步躍進。