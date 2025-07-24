快訊／喪妻23天後首為京華城出庭　彭振聲是否推翻認罪成焦點

記者黃哲民／台北報導

台北市前副市長彭振聲被控任內涉配合時任市長柯文哲圖利京華城，本月（7月）1日開庭時突聞妻子驟逝噩耗，崩潰哭吼「檢察官要我的命」、「我不再有顧慮」等語，合議庭調整審理計畫讓彭辦完妻子後事，彭今（24日）於喪妻後首度到台北地院出庭，會否推翻先前的認罪，將成庭訊重點。

▲喪妻23天後首為京華城出庭，彭振聲是否推翻認罪成焦點。（圖／記者許靖騏攝，下同）

彭振聲所涉案情為任內兼任台北市都市計畫委員會主席，聽從柯文哲指示，成立專案小組助京華城所提都市計畫申請變更案，違法取得20%容積獎勵，彭在偵查中被羈押禁見約4個月，他始終認罪，起訴移審獲准交保500萬元。

柯文哲和律師團主張彭振聲認罪過程可疑，聲請勘驗彭認罪的偵訊光碟，合議庭訂於本月1日上午9點30分開庭勘驗，彭抵達北院，於開庭前20幾分鐘，突接獲妻子在高雄墜樓身亡噩耗。

現年73歲的彭振聲當場崩潰哭喊「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？我不想活在這個世界上！我怎麼會生在這種國家？檢察官要我的命，檢察官的良心在哪裡啊？」等語，聲震整個法庭區。

彭振聲更嘶吼「我不要開庭了，我要見太太最後一面」、「我不想活了，我在世上有什麼意義？」合議庭確認屬實，立刻變更審理計畫，准彭暫時解除在台北的限制住居，讓他趕回高雄處理妻子後事，彭妻告別式已在本月15日舉行完畢。

期間合議庭尊重彭振聲意願，提出幾個開庭日期讓彭挑選，並勸諭檢辯雙方改以彭偵訊光碟完整譯文為勘驗對象，避免刺激彭的情緒，彭選定今天做為喪妻後首次出庭日。

彭振聲今年（2025年）1月23日首度出庭進行審前準備程序，當時全部認罪，強調「該講的都講了，該認的都認了，我不會翻供」。今年4月1日出庭重申「我認罪的，我都沒意見，絕不會翻供！」、「認了就是認了」。

彭振聲當天庭訊強調自己「沒被不正訊問，也沒違反自由意志」，還說「黃檢（黃琬珺）、林檢（林俊言）問話態度很好」，自稱最初拒絕京華城要求保留允建樓地板面積12萬0284平方公尺的訴求，更在台北市議員應曉薇面前拍桌說「違法的事，我不做！」代表他自認理直氣壯，他補充「不是大力拍，是小小拍」。

彭振聲又費了一番唇舌解釋都市計畫審議程序，他說「程序都是合法」、「都是委員決議的」、「檢察官說這是圖利，我就認罪」等語，這時不僅法官說「聽起來不是真心認罪」，連旁聽記者也感覺他好像快要翻供了。

彭振聲連忙踩煞車，自嘲「我講到混亂了！老哇（台語）~」，律師團趕緊接棒強調彭「真摯認罪，不會翻供，請檢察官不要誤會」，檢方公訴團隊笑答「不會不會」，彭也回神說「我認罪的，我都沒意見，絕不會翻供！」強調自己「沒有被不正訊問，也沒有違反自由意志」。