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張麗善接見總統教育獎林言彤　期勉雲林子弟擁正面向上的心

▲張麗善期許林言彤的故事能讓學子都有正向向上的心。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善期許林言彤的故事能讓學子都有正向向上的心。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣長張麗善昨（22）日接見榮獲2025年總統教育獎正心中學學生林言彤，肯定她勇敢面對逆境，力爭上游，更在烏克蘭戰爭、花蓮地震時規劃義賣活動，匯聚愛心幫助災民。張麗善期勉雲林子弟，個個都能有正面向上的決心，積極開創自己的美好未來。

林言彤在總統教育獎委員黃乃輝、正心中學校長林佳慧、姐姐同時也是2021年總統教育獎得主林千祐、父母親陪同下，接受張麗善縣長頒贈奬狀及禮品恭賀；縣政總顧問張清良、教育處長邱孝文一同到場祝賀。
 
張麗善縣長表示，林言彤雖然成長於低收入戶家庭，常常需要陪著父親奔走於街頭巷尾，販賣碗粿維持生計。卻有顆勇敢面對環境挑戰的心，善用時間努力學習。靠著父親自編教材，與自己對於英文的熱情，在英文學科展現高度的能力與自信，她不因環境自我限制學習機會，全力學習，值得肯定。
 
張麗善說，林同學有顆善良回饋社會的心，最讓人佩服。雖然家境並不寬裕，卻相信自己能透過集合眾人之力來做愛心，讓大家都能成為手心向下的人，給予面臨痛苦的人鼓舞與支持，就像社會大眾曾經支持她一樣。她曾規劃多樣義賣活動，在烏克蘭戰爭和花蓮地震等事件，都募集到不少款項幫助社會。

黃乃輝肯定張麗善縣長在教育政策推動成就，透過不斷提升學校教育資源，讓每位學生能有最好的學習環境。他同時建議縣府要請各學校踴躍推薦學生參與總統教育獎，讓表現傑出的學生都能獲得肯定與鼓勵，並透過他們的故事，鼓勵其他學生學習成長。

 


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