苗栗休旅車等紅燈遭猛撞！爛醉保險員肇逃1公里　酒測值爆表

記者楊永盛／苗栗報導

醉不上道！一名黃姓男保險員疑似徹夜飲酒，今（24日）清晨5點多酒後駕車，在苗栗市國華路、中華路口時，高速追撞停紅燈左轉的休旅車後，黃男肇事逃逸約1公里後停靠路旁，警方循線查獲、酒測值竟高達1.29毫克，全案依公共危險和毀損罪嫌偵辦中。

▲苗栗市國華路、中華路口，今天清晨發生肇事逃逸交通事故，警方循線查獲肇逃男酒精濃度高達1.29毫克。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方調查，今天清晨5時27分許接獲報案，指苗栗市國華路、中華路口發生一起休旅車遭追撞、肇事車輛逃逸的交通事故，苗栗警分局北苗派出所獲報後到場處理。無辜挨撞的邱姓婦人（55歲）和林姓男友人（57歲）輕傷送醫，但開肇事休旅車逃離現場。

警方說，循線在距離事故現場約1公里的路旁，發現車頭嚴重毀損的肇事銀色休旅車，黃姓男子（42歲）酩酊大醉坐在駕駛座上，警方依法逮捕，酒測值高達1.29毫克。警方調查，事故前邱女駕車在國華路西往東，行駛到中華路口停等紅燈準備左轉，結果黃男休旅車行駛國華路西往東方向，酒駕高速衝撞肇事後，繼續往東行駛。

據指出，邱女和林男一早相約運動，遭衝撞後2人肢體輕微擦傷，送醫檢查幸運無大礙；肇事黃男從事保險業，警方研判可能徹夜飲酒，天亮後硬要開車返家，結果酒意發作失控肇事逃逸，逮捕2~3小時後才勉強可以製作筆錄。

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