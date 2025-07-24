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石明謹曝女足案調查報告11重點！4人證實「周台英霸凌簡奇陞」

▲▼台師大女足抽血案，校長率領教練周台英出面道歉。（圖／記者許敏溶攝）

▲台師大女足抽血案炎上。（圖／記者許敏溶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前台師大女足隊抽血案引發全民震怒，資深球評石明謹在FB列出調查報告11點重要事實，包括周教練霸凌、採血試驗未經事前同意等，「調查中有三名學生受到周老師霸凌成立（另有五名可能涉及被霸凌的同學已退學），同時揭露了採血試驗未事前經過同意，受試費用沒有實質發給學生等兩件事實。」

石明謹在FB表示，事件起源是去年11月，並非簡奇陞率先陳情，而是另一名學生向立委陳培瑜反映，當周台英老師得知後非常憤怒，把學生叫到研究室逼問來源，未說出口者不得離開。這段「威嚇問話」揭開了調查序幕，也讓整個抽血事件逐漸浮上檯面。

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石明謹整理出的報告重點如下：

1.調查共訪談七名學生，三人為被霸凌者，四人是關係人，並非僅聽簡奇陞一方說法。

2.為何採血前沒有簽同意書？周老師對此的回應是，「我覺得都是球員，所以我們先做，事後再來簽同意書。」

3.因簡奇陞在IG發文比喻自己是「白老鼠」，周老師直接嗆聲，「你不可能畢業，我不可能讓你畢業。」周老師解釋自己在開玩笑，沒想到學生會當真。

4.球員簽署同意書時，周老師不讓學生看內容，還說「看什麼看趕快弄趕快練」，也未主動回報檢測結果。另外，周老師稱要學生領出受試費用並收回，是要用於餐費、隊費、還有採血筆。

5.簡奇陞因一次採血遲到被趕走，之後雖天天到場報到求原諒，仍被禁止進場，與其他球員說話還會被周教練斥責。

6.學生E證實周老師曾說「不會讓簡奇陞畢業」，原因是簡遲到又發文稱自己像白老鼠。

7.學生C也證明，因IG事件，周老師明言「簡奇陞不用拿學分了」。

8.學生F與G指出，周老師將簡奇陞孤立，其他球員若與她交談就會被斥責。

9.學生A與E回憶，有一名新生因出國無法參與實驗，被周老師怒罵近一小時。周教練則表示，那只是為了跟家長溝通。

10.學生D考上碩士班，想專心讀書卻被當眾辱罵「你不踢球還能幹嘛？」周老師辯稱是希望她持續運動生涯。

11.經調查，周老師確實持續貶抑、排擠與欺負學生，構成校園霸凌四項要件，行為成立。

最後他補充，本案除了三名霸凌成立學生，另有五名學生雖已退學，也可能涉及被霸凌；另外也揭露「未事前簽同意書」、「試驗費用未實際給付」等兩項重大事實。

留言區眾怒沸騰，「傳奇不代表可以為非作歹」、「一旦老師開始用手中的權力去左右學生的學業，那就早已偏離了教育的初衷」、「本來還覺得教練被撤銷教練證，終身不得再從事與足球相關教學是不是有點過，但看完節錄重點，只覺得處罰只有這樣嗎！」「我還是認為IRB是重點，叫人不要看知情同意書就簽，這過程真的毫無研究倫理的觀念。」

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