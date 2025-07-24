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連找朋友踢球都不行！周台英遭「全球封殺」　足球生涯99.99%掰了

周台英（圖）足球生涯終結！遭足協永久禁足，石明謹直言「是最重處分」。（鏡報李智為攝）

▲周台英遭足協永久禁足，石明謹直言「是最重處分」。（鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

終身禁足且全球適用！台師大女足「抽血換學分」爭議持續發酵，涉案教練周台英雖已遭解聘、教練證照也被撤銷，仍遭外界質疑「處分太輕」。這讓台灣足球發展協會理事長、知名球評石明謹出面曝光周受懲罰的嚴重性，強調「這已經是最高等級的裁罰」，連想找朋友踢球都不行。

石明謹昨晚（23日）在臉書發文強調，周台英被處以「終身不得參與一切足球活動」的懲罰，影響範圍擴及全球，包括FIFA（國際足總）與AFC（亞洲足總）皆會同步執行。

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此禁令不僅禁止周台英擔任教練、行政、翻譯或任何職務，就連出席尾牙、開幕式、球賽觀戰、轉播球評等也全面禁止，幾乎等同「足球界黑名單」。

石明謹舉例，就算一家民間企業想組球隊可以找周台英當領隊，但聘請周之後恐會被禁止參加足協旗下的各種比賽；就算雖電視公司老闆想找周台英擔任球評是制止不了，但該公司以後可能就無法參與任何官方足球賽事的轉播競標。

石明謹指出：「周台英可以在住處附近的公園自己踢踢球，不過想找三五好友來球敘一下，理論上都是違規的，也不會有人敢參加。」直言周台英的足球生涯「99.99%結束了」。

石明謹進一步說明，周台英事件涉及四大層面責任：教練資格（已遭足協吊銷）、教授職位（由台師大負責）、學倫與學術誠信（涉及教育部）、刑事責任（交由檢調偵辦）

這些責任分屬不同主管單位，調查與處分將「各自獨立進行」，後續還有學倫與刑責尚待調查，「這只是開始，還沒結束。」

本案原起於台師大女足傳出「抽血換學分」爭議，據傳部分學生在非自願狀態下參與，涉違反倫理與教育規定，引發社會譁然。事件曝光後，學界、體壇與立院紛紛關注。周台英除遭校方停聘，足球協會也迅速啟動調查並重懲。

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