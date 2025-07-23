　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妹子深夜祭改遭「除黑氣性侵」！神棍完事還收7千2　下場慘了

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲一名女子深夜到宮廟祭改，卻遭到宮主性侵，還支付了7,200元。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

一名女子小綺（化名）懷疑自己卡到陰，前往嘉義某宮廟問事，卻被李姓宮主以「除黑氣」為由性侵，嚇得她報警處理。李姓宮主的惡行曝光後，不但被判刑4年，還須賠償小綺50萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小綺因為覺得自身運勢不佳，2023年底透過通訊軟體，委請友人幫忙預約該間宮廟的問事行程，當天深夜在友人的陪同下乘車前往，並且獨自進入宮廟當中。

在問事的過程中，李男誆稱小綺的前男友「很髒」，導致小綺與對方發生性行為以後，運勢大受影響，因此需要進行「除黑氣儀式」。

小綺聽完後大受打擊，還不曉得是否要做所謂的「除黑氣儀式」，怎料李男到外面完成祭改以後，入內便掀開小綺的衣物，動手性侵得逞，並且還向小綺收了7,200元的費用。

▲桃園市簡姓男子於2020年9月與王姓高中同學在桃園市某KTV唱歌飲酒，未料王男看上其女友，並趁其醉倒時襲胸，後來更變本加厲強制親吻猥褻並欲硬上性侵，女子則欲跳樓求救才躲過一劫。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲一名女子深夜到宮廟祭改，卻遭到宮主性侵，還支付了7,200元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

等到儀式完畢，小綺情緒相當低落，友人發現狀況不對勁，詢問之下得知小綺遭遇狼爪，於是不斷要求報警，並且隔天主動載小綺前往警局報案。

儘管李男辯稱，當時妻子在宮廟內，小綺的朋友也在外面，不過法官審理案件時，發現遭到侵犯的當下，小綺就曾對其他友人訴苦「他的手要伸進去我的XX」、「然後還有捏XX」等話語，且小綺的內衣也確實驗出了李男的DNA。因此，嘉義地院法官不採信李男的說法，最終依照強制性交罪，判處4年有期徒刑。

除了刑事責任以外，李男還被小綺提告求償百萬元。嘉義地院法官審酌全案情況，判李男須賠50萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳宗憲聞《玩很大》傳收攤「真實反應曝光」！　製作單位否認
快訊／T1突發影片「正式向Zeus致歉」
快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」
竹節草生成！雙颱路徑交錯「遠程雨彈砸2地」　對台影響時程曝
快訊／台鐵死傷事故！一人「頭身分離」當場亡
罷免投票剩3天！黃國昌陪高虹安掃街　怒轟「大惡罷」製造仇恨
吳宗憲《玩很大》也驚傳將收攤！
徐少東吸金22億「逃亡路線曝光」　4人協助逃匿遭羈押

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台鐵新自強瑞芳平交道碰撞行人　　1人「頭身分離」死亡

妹子深夜祭改遭「除黑氣性侵」！神棍完事還收7千2　下場慘了

徐少東吸金22億「逃亡路線曝光」　4人協助逃匿遭羈押

台中妹居酒屋喝爛醉遭撿屍！一覺醒來「褲子消失了」嚇壞報警

街口小霸王求解禁出國願增保金夢碎　胡亦嘉被裁定延長限制出境8月

快訊／39歲科技男坐客運被砂石車撞死　爸爸、妹妹現身醫院相驗遺體

獨／悲喜兩結局！汐止夫妻疑遭詐雙亡　同車手新竹收百萬當場被逮

2職籃女神逛中平夜市遭攔查嚇壞　警方「抓捕逾期移工」說話了

美女OL「遭老闆拉到廁所脫褲」性侵拍片！　法官看監視器畫面傻了

后里馬場馬戲團長遭打工妹控後台性侵　法官揪異常行為逆轉還清白

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

【為什麼阿崔可以！】竟然有安芝儇女神幫忙綁鞋帶

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

快訊／台鐵新自強瑞芳平交道碰撞行人　　1人「頭身分離」死亡

妹子深夜祭改遭「除黑氣性侵」！神棍完事還收7千2　下場慘了

徐少東吸金22億「逃亡路線曝光」　4人協助逃匿遭羈押

台中妹居酒屋喝爛醉遭撿屍！一覺醒來「褲子消失了」嚇壞報警

街口小霸王求解禁出國願增保金夢碎　胡亦嘉被裁定延長限制出境8月

快訊／39歲科技男坐客運被砂石車撞死　爸爸、妹妹現身醫院相驗遺體

獨／悲喜兩結局！汐止夫妻疑遭詐雙亡　同車手新竹收百萬當場被逮

2職籃女神逛中平夜市遭攔查嚇壞　警方「抓捕逾期移工」說話了

美女OL「遭老闆拉到廁所脫褲」性侵拍片！　法官看監視器畫面傻了

后里馬場馬戲團長遭打工妹控後台性侵　法官揪異常行為逆轉還清白

吳宗憲聞《玩很大》傳收攤「真實反應曝光」！　製作單位發聲：空穴來風

魔鷹50轟達陣寫紀錄指天悼妻　統一獅6比4擊退台鋼雄鷹

對兄弟暴失10分到7局無失分　力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

《綜藝玩很大》驚傳收攤！　KID經紀人揭錄影狀況：沒收到相關消息

快訊／台灣網球女雙勇闖世大運金牌戰　李羽芸、林芳安直落2晉級

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

快訊／T1突發影片「正式向Zeus致歉」：應對不當讓他受傷了

徐若熙不催球速有其他目標！防禦率登頂喜歡大巨蛋「涼涼的」

彰化福興7／26深夜「送肉粽」！村長示警：避免外出圍觀

G-SHOCK導入AI設計造強悍錶　嶄新結構抗衝擊

藝聲的團欺日常　1v3吵到超激動

社會熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

「台版紅姐」有40部激戰片　鮮肉籃球員、學生全入鏡

國道一號深夜嚴重車禍！1人遭8車輾過亡

萬里死亡車禍！男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗潰堤

快訊／新北客運與砂石車對撞　傷亡不明

砂石車猛撞客運奪命！　乘客生前最後畫面曝光

男娶越南嫩妻　返台竟性侵遭判刑

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

砂石車撞客運最新撞擊瞬間曝！鋼材瞬間炸飛險波及騎士

「媽、我頭上刺刺的」　榕樹壓死碩一生滿月入夢

更多熱門

相關新聞

台中妹爛醉遭撿屍！起床褲子消失了

台中妹爛醉遭撿屍！起床褲子消失了

台中市一名男子阿勇（化名）透過朋友介紹，認識了正妹小琳（化名），沒想到他竟趁著小琳酒醉之際，在房間內動手性侵得逞，直到隔天小琳發現褲子被脫掉，趕緊報警處理，全案才曝光。台中地院審理後，依照乘機性交罪，判阿勇3年2個月有期徒刑，全案仍可上訴。

中華電信馨心學堂　落實企業社會責任

中華電信馨心學堂　落實企業社會責任

即／台電李元瀚搶救6天拔管器捐　檢方相驗死因曝

即／台電李元瀚搶救6天拔管器捐　檢方相驗死因曝

李元瀚捐眼角膜　百名醫護列隊鞠躬致敬

李元瀚捐眼角膜　百名醫護列隊鞠躬致敬

台電員工李元瀚任務結束！17輛台電工程車送行

台電員工李元瀚任務結束！17輛台電工程車送行

關鍵字：

性侵案宮廟嘉義判刑賠償

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

吳宗憲爆開戰S家！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

快訊／「竹節草」颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　路徑大迴轉

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面