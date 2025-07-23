妹子深夜祭改遭「除黑氣性侵」！神棍完事還收7千2　下場慘了

▲一名女子深夜到宮廟祭改，卻遭到宮主性侵，還支付了7,200元。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

一名女子小綺（化名）懷疑自己卡到陰，前往嘉義某宮廟問事，卻被李姓宮主以「除黑氣」為由性侵，嚇得她報警處理。李姓宮主的惡行曝光後，不但被判刑4年，還須賠償小綺50萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小綺因為覺得自身運勢不佳，2023年底透過通訊軟體，委請友人幫忙預約該間宮廟的問事行程，當天深夜在友人的陪同下乘車前往，並且獨自進入宮廟當中。

在問事的過程中，李男誆稱小綺的前男友「很髒」，導致小綺與對方發生性行為以後，運勢大受影響，因此需要進行「除黑氣儀式」。

小綺聽完後大受打擊，還不曉得是否要做所謂的「除黑氣儀式」，怎料李男到外面完成祭改以後，入內便掀開小綺的衣物，動手性侵得逞，並且還向小綺收了7,200元的費用。

▲一名女子深夜到宮廟祭改，卻遭到宮主性侵，還支付了7,200元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



等到儀式完畢，小綺情緒相當低落，友人發現狀況不對勁，詢問之下得知小綺遭遇狼爪，於是不斷要求報警，並且隔天主動載小綺前往警局報案。

儘管李男辯稱，當時妻子在宮廟內，小綺的朋友也在外面，不過法官審理案件時，發現遭到侵犯的當下，小綺就曾對其他友人訴苦「他的手要伸進去我的XX」、「然後還有捏XX」等話語，且小綺的內衣也確實驗出了李男的DNA。因此，嘉義地院法官不採信李男的說法，最終依照強制性交罪，判處4年有期徒刑。

除了刑事責任以外，李男還被小綺提告求償百萬元。嘉義地院法官審酌全案情況，判李男須賠50萬元，全案仍可上訴。