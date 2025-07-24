蔡英文正式表態助攻大罷免　民進黨：會有越來越多人加入行動

▲前總統蔡英文。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫昨造勢時才喊「蔡英文不會想」罷免，不到1個小時，蔡英文就對大罷免正式表態，她也跟上近期熱門的百工百業挺罷免串聯發文，蔡表示，我會去投票，表達我對公民團體的感謝，謝謝大家一路以來的努力。對此，民進黨秘書長林右昌今（24日）表示，每一份力量都非常寶貴，也希望越來越多，有更多民眾，大家支持罷免，選擇在關鍵的時刻投下同意票，大家就勇敢站出來。相信在最後的階段，這一股力量會越來越大，也會有越來越多人加入這個行動。

大罷免倒數階段，雙方劍拔弩張，由於前總統蔡英文日前未出席民進黨全代會，藍營民代、名嘴分析，蔡英文不支持大罷免運動。也有藍營民代在造勢場直言，蔡英文比賴清德好一百倍。昨晚造勢中，國民黨主席朱立倫更直接高喊要「拯救民進黨」，稱過去前總統蔡英文也不會這樣想（大罷免），只有賴清德想把大權掌握。但朱立倫講完，蔡英文就正式對大罷免運動表態。蔡英文一個晚上就突破15萬讚、也有多位綠營民代馬上留言。

林右昌今至龜山掃街也接受聯訪，對於媒體提問，蔡英文是否為最後一張王牌？林右昌表示，每一位公民就是罷免行動的王牌，看到藍白立委在國會裡面橫行、為所欲為，做了非常多危害國家安全、損及國家利益的事情，所以公民團體才站出來，就是因為立法院已經沒有辦法制衡，失去了制衡的力量，有越多人站出來，力量就會越大，多一個人站出來，就離成功越近一步。

林右昌指出，最近有非常多各行各業，而且他們都可能過去也沒有參加罷免行動，但在投票最後關鍵階段，大家選擇公開表態，為罷免增添自己的一份心力，這是非常感動的，而且這也是最後罷免運動是否成功的關鍵因素。

林右昌直言，昨天也看到了蔡英文總統也在她的社群上貼文，表達她個人的想法還有對公民團體的感謝，我想每一份力量都非常寶貴，也希望越來越多，有更多民眾，大家支持罷免，選擇在關鍵的時刻投下同意票，大家就勇敢站出來。

也有媒體追問，這是民進黨的策略之一？林右昌回應，所有的從政人員，其實都是跟隨著所有的公民團體、所有人民的力量來前行，所以沒有所謂的政治上的考量，更沒有政治上的策略安排，作為民進黨，其實就是跟人民站在一起，我想這個是社會最大的一個共識，也是最大的一個公約數。