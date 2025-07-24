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讓怪獸陪你長大！　桃園兒美館推出「有怪獸主題書展」

▲桃園兒美館即起迄11/9日「有怪獸主題書展」

▲各式各樣的怪獸，陪大家過暑假。（圖／市美館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市兒童美術館3樓的兒童藝術圖書空間，現正展出「從野獸出發—有怪獸主題書展」，展期自即日起至2025年11月9日止。兒美館23日表示，本次主題書展從經典繪本《野獸國》出發，精選世界各地怪獸主題的繪本作品，帶領大小讀者探索藏身在書中千奇百怪、充滿獨特個性的幻想怪獸，展開一場充滿奇想的閱讀冒險。

兒美館指出，1963年出版的《野獸國》（Where the Wild Things Are）是曾獲頒美國凱迪克大獎、國際安徒生大獎等多項童書創作獎項、被譽為「圖畫書界畢卡索」的莫里斯．桑達克生涯代表作之一。該書至今全球累積銷量已超過1900萬冊，曾被改編為動畫短片、舞台劇，並在2009年改編成真人電影《野獸冒險樂園》，多年來深受全球童書專家與大人小孩喜愛，是歷久不衰的經典繪本。

▲桃園兒美館即起迄11/9日「有怪獸主題書展」

▲在「幻想床鋪區」，好好讀一本床邊怪獸。（圖／市美館提供）

這本充滿想像力與冒險情節的作品，呈現了孩童的複雜情緒與潛意識想法，讓孩童藉由一場「大冒險」、「大撒野」獲得情緒釋放的機會，也重新感受到母親的愛。本次書展的「幻想床鋪區」，靈感即是來自這本重要的繪本作品，在這裡除了選有了多本與床鋪、創造力相關的怪獸主題繪本外，還設有「莫里斯．桑達克專區」，讓大小朋友可以認識這位大師的更多作品。

除了經典選書外，本次書展也規劃「限定版怪獸」、「經典款怪獸」、「特有種怪獸」、「和怪獸一起玩」、「怪獸陪你長大」等多種主題書區，現場還設有互動小遊戲機台，讓觀眾在閱讀與遊戲體驗中，尋找到最適合自己的怪獸夥伴。不管你習慣稱呼牠們為怪獸、怪物、野獸、妖怪、獨角獸、還是沒有名字的怪東西，現在牠們通通都出沒在兒美館，準備陪你一起長大、一起幻想、一起過暑假、過鬼月、過萬聖節、過每一個適合閱讀的好日子！

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