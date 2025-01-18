2025新春何處去？　快來桃園兒美館+書藝館享受藝文走春　　

▲位於桃園青埔、機捷A19站附近的桃園市兒童美術館。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆連假何處去？桃園市立美術館轄下「桃園市兒童美術館」與「橫山書法藝術館」，均位於桃園青埔地區，2025農曆新春期間，兒美館正展出「新說小百科」特展，並加碼推出「敲鑼打鼓來看戲」活動，於初三到初五每日下午，邀請「亦宛然掌中劇團」演出精彩的傳統布袋戲劇碼，歡迎民眾觀賞。

市府指出，兒美館現正展出的「新說小百科」特展，集合8組藝術家/團隊，以藝術的各種多變形式，重新與兒童經典讀物《漢聲小百科》對話。位於三樓兒童藝術圖書空間特別規劃「山裡坐坐：山主題小書展」，精選38本山林主題繪本，邀請大家從閱讀中吸取滿滿的新鮮空氣與芬多精。

▲位於桃園青埔、機捷A17站附近的橫山書法藝術館。（圖／文化局提供）

農曆初三（1月31日）至初五（2月2日）每日下午2點及3點半，特別邀請由已故李天祿老師所創辦「亦宛然掌中劇團」演出「判官審石頭」、「大破無底洞」傳說故事，以生動的掌中戲技藝，結合親子觀眾現場互動，陪伴大家迎接歡樂的過年節慶。

兒美館鄰近的「橫山書法藝術館」，室內展出「翰墨無邊—國際書法名家邀請展」，集結世界各國9地的書法名家，共計59組件書法作品。於傍晚17:30起，戶外燈光藝術展「書寫風景」正式點亮，營造橫山書法藝術館夜間專屬的「書寫風景」。

本次展覽邀請4組藝術家/團隊參與，包含藝術家何景窗和劉名哲，並結合藝術製作團隊步里赫森與太極影音，將筆墨、篆刻等書藝元素，轉化成藝術燈光裝置與大型戶外投影兩大展區「經典書法：曲水流觴」與「現代書藝：詩詞小語」，同時投影展區「經典書法：曲水流觴」也將於農曆初三114年1月31日開始點燈，邀請大家一同感受書法與燈光結合，跳脫書法藝術展覽限縮在室內空間的既定印象，夜間走遊 4 組件藝術品之中，感知書法與橫山地景的自然氣息。

「桃園市兒童美術館」與「橫山書法藝術館」分別位於桃園機場捷運A19與A17站，中間更有A18桃園高鐵站，歡迎大家搭乘大眾交通工具，於新春佳節期間與家人享受一趟藝文走春之旅。