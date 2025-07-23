　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／39歲科技男坐客運被砂石車撞死　爸爸、妹妹現身醫院相驗遺體

記者郭世賢、趙蔡州／基隆報導

新北市萬里區景美路23日上午發生死亡車禍，一輛砂石車過彎時疑似打滑失控，撞上對向的國光客運，導致客運坐在第一排的39歲游姓男子當場失去生命跡象，送醫後不治。檢方23日晚間7點在基隆長庚醫院相驗遺體，死者的父親、2位妹妹及妹婿陸續到場，表情相當悲痛。

▲▼39歲汐止科技男搭客運上班遇死劫　親人赴醫院相驗遺體。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼39歲汐止科技男搭客運上班遇死劫　親人赴醫院相驗遺體。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲39歲汐止科技男坐客運上班遇死劫，親人赴醫院相驗遺體。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方23日上午7時55分接獲民眾報案，指稱景美路磚廠公車站牌前發生客運、砂石車交通事故，隨即派員趕赴現場處理。經查31歲葉姓駕駛載滿鋼條的砂石車前往萬里金鍛工業工廠，行經事故路段時，疑因下坡，後車斗先失控翻覆，隨後車頭撞擊對向車道直行的國光客運。

巨大撞擊力道導致葉姓砂石車司機受困車內，乘坐國光客運第一排的39歲游男更當場失去生命跡象，儘管救難人員緊急送醫急救，游男最終仍傷重不治。整起事故共釀成1死、2重傷、12輕傷。

檢方23日晚間7點在基隆長庚醫院相驗遺體，死者的父親、2位妹妹及妹婿陸續到場，表情相當悲痛。游男的妹婿表示，砂石車原本應該載運土石，卻載著鋼條，而且鋼條還未妥善固定，在車斗空間有限的情況下，隨車體晃動而滾動，導致重心偏移，才導致悲劇發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2職籃女神逛夜市遭攔查嚇壞　警方說話了
獨／悲喜兩結局！汐止夫妻疑遭詐雙亡　同車手新竹收百萬當場被逮
快訊／「解聘周台英」過第2關　台師大院教評會做出決議
王世堅罕見現身！　呼籲726做正確決定
快訊／39歲科技男坐客運被砂石車撞死　爸、妹現身醫院相驗遺體
台灣子公司被華為天才少年買下63%股份　股價漲超640%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

街口小霸王求解禁出國願增保金夢碎　胡亦嘉被裁定延長限制出境8月

快訊／39歲科技男坐客運被砂石車撞死　爸爸、妹妹現身醫院相驗遺體

獨／悲喜兩結局！汐止夫妻疑遭詐雙亡　同車手新竹收百萬當場被逮

2職籃女神逛中平夜市遭攔查嚇壞　警方「抓捕逾期移工」說話了

美女OL「遭老闆拉到廁所脫褲」性侵拍片！　法官看監視器畫面傻了

后里馬場馬戲團長遭打工妹控後台性侵　法官揪異常行為逆轉還清白

39歲汐止科技男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗急衝現場淚崩潰堤

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

基隆地院女法官被記警告！提告反控影響審判獨立　抗罰被判敗訴

監控車手想黑吃黑　3馬來西亞男遭判6月+驅逐出境

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

【為什麼阿崔可以！】竟然有安芝儇女神幫忙綁鞋帶

街口小霸王求解禁出國願增保金夢碎　胡亦嘉被裁定延長限制出境8月

快訊／39歲科技男坐客運被砂石車撞死　爸爸、妹妹現身醫院相驗遺體

獨／悲喜兩結局！汐止夫妻疑遭詐雙亡　同車手新竹收百萬當場被逮

2職籃女神逛中平夜市遭攔查嚇壞　警方「抓捕逾期移工」說話了

美女OL「遭老闆拉到廁所脫褲」性侵拍片！　法官看監視器畫面傻了

后里馬場馬戲團長遭打工妹控後台性侵　法官揪異常行為逆轉還清白

39歲汐止科技男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗急衝現場淚崩潰堤

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

基隆地院女法官被記警告！提告反控影響審判獨立　抗罰被判敗訴

監控車手想黑吃黑　3馬來西亞男遭判6月+驅逐出境

湯智鈞勇闖4強　力拚世大運中華隊20年反曲弓首金

我對印度出口連兩年成長逾三成　印度台灣形象展九月新德里登場

洪詩收包養私訊「月給25萬見面2次」　傻眼：知道我正在懷孕嗎？

搬家後運勢急轉直下！命理師揭「3到6個月低潮期」原因　網點頭：我也是

成人手遊《天下布魔》老闆挺大罷免：政府想做事卻受阻礙

魔鷹喪妻仍堅強發聲　蔡其昌動容：聽著他的勇敢止不住淚

「三菱全面退出大陸市場」不玩了！不賣車、不造引擎　重心轉往東南亞

街口小霸王求解禁出國願增保金夢碎　胡亦嘉被裁定延長限制出境8月

數位帳戶ATM日領額大縮水　金管會勸銀行注意「比例原則」

建案廢料偷埋校園草皮下！新竹市府怒告黑心營造廠：絕不寬貸

【一路好走】台電英雄李元瀚殉職器捐！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

社會熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

國道一號深夜嚴重車禍！1人遭8車輾過亡

「台版紅姐」有40部激戰片　鮮肉籃球員、學生全入鏡

快訊／新北客運與砂石車對撞　傷亡不明

男娶越南嫩妻　返台竟性侵遭判刑

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

砂石車猛撞客運奪命！　乘客生前最後畫面曝光

砂石車撞客運最新撞擊瞬間曝！鋼材瞬間炸飛險波及騎士

萬里死亡車禍！男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗潰堤

快訊／遭卸貨小貨車「倒車輾過」！　台中行人搶救無效亡

昨上班2hrs突請假！監理所辦事員國道遭8車輾亡

更多熱門

相關新聞

萬里死亡車禍！男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗潰堤

萬里死亡車禍！男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗潰堤

新北市萬里區景美路磚廠公車站前，今(23)日上午發生一起死亡車禍。一輛砂石車沿基隆往金山方向行駛，過彎時疑似打滑失控，撞上對向的國光客運。坐在客運第一排的39歲游姓男乘客當場失去生命跡象，送醫搶救後仍不治。整起事故共釀1死、2重傷、12輕傷。據了解，游男家住野柳，今早搭車準備前往汐止上班，卻不幸遇難，突如其來的噩耗讓家屬悲痛萬分。

砂石車撞客運釀1死14輕重傷！　肇事原因曝光

砂石車撞客運釀1死14輕重傷！　肇事原因曝光

砂石車猛撞客運奪命！　乘客生前最後畫面曝光

砂石車猛撞客運奪命！　乘客生前最後畫面曝光

資深辦事員離奇輾成碎屍　台中監理所曝他生前狀況

資深辦事員離奇輾成碎屍　台中監理所曝他生前狀況

遭曳引車衝撞釀1死14傷　國光客運：亡者家屬慰問金10萬

遭曳引車衝撞釀1死14傷　國光客運：亡者家屬慰問金10萬

關鍵字：

車禍客運景美路萬里

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

吳宗憲爆開戰S家！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

快訊／「竹節草」颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　路徑大迴轉

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面