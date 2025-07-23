快訊／39歲科技男坐客運被砂石車撞死　爸爸、妹妹現身醫院相驗遺體

記者郭世賢、趙蔡州／基隆報導

新北市萬里區景美路23日上午發生死亡車禍，一輛砂石車過彎時疑似打滑失控，撞上對向的國光客運，導致客運坐在第一排的39歲游姓男子當場失去生命跡象，送醫後不治。檢方23日晚間7點在基隆長庚醫院相驗遺體，死者的父親、2位妹妹及妹婿陸續到場，表情相當悲痛。

▲39歲汐止科技男坐客運上班遇死劫，親人赴醫院相驗遺體。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方23日上午7時55分接獲民眾報案，指稱景美路磚廠公車站牌前發生客運、砂石車交通事故，隨即派員趕赴現場處理。經查31歲葉姓駕駛載滿鋼條的砂石車前往萬里金鍛工業工廠，行經事故路段時，疑因下坡，後車斗先失控翻覆，隨後車頭撞擊對向車道直行的國光客運。

巨大撞擊力道導致葉姓砂石車司機受困車內，乘坐國光客運第一排的39歲游男更當場失去生命跡象，儘管救難人員緊急送醫急救，游男最終仍傷重不治。整起事故共釀成1死、2重傷、12輕傷。

檢方23日晚間7點在基隆長庚醫院相驗遺體，死者的父親、2位妹妹及妹婿陸續到場，表情相當悲痛。游男的妹婿表示，砂石車原本應該載運土石，卻載著鋼條，而且鋼條還未妥善固定，在車斗空間有限的情況下，隨車體晃動而滾動，導致重心偏移，才導致悲劇發生。