　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

砂石車猛撞客運奪命！乘客生前最後畫面曝光　聽耳機慘遭迎面撞死

記者郭世賢、戴若涵／新北報導

新北市萬里區景美路磚廠公車站牌前，23日清晨發生砂石車打滑撞國光客運的車禍，造成1人死亡、14人輕重傷的慘案，稍早公車內視角畫面曝光，只見坐在第一排的游姓乘客戴著耳機坐在靠窗的位置，孰料，不久後慘遭砂石車猛撞奪命。

警方23日上午7時55分接獲民眾報案，景美路磚廠公車站牌前發生客運、砂石車交通事故，隨即派員趕赴現場處理，初步了解，砂石車沿基隆往金山方向行駛，過彎時打滑衝向對向，與對向的國光客運發生碰撞。

▲萬里砂石車撞客運，車內監視器畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲萬里砂石車撞客運，車內監視器畫面曝光，箭頭處為游姓死者。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

由於撞擊力道猛烈，31歲葉姓砂石車駕駛受困車內，國光客運坐第一排的39歲游姓男乘客當場失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治，整起事故一共造成1人死亡、2人重傷、12人輕傷。

透過國光客運車內監視器畫面可發現，原先客運平穩行駛，坐在車內的乘客們正在安靜休息，而砂石車撞上客運前夕，坐在第一排的39歲游姓男乘客正戴著耳機使用手機，正當他因司機緊急煞車，察覺不對勁抬起頭時，他的座位便首當其衝遭砂石車撞上，客運車身瞬間出現一個大洞，玻璃碎片、車體零件、殘骸炸噴，游男當場失去生命跡象，車內還見游男的鮮血一路往後流，相當駭人。

▲萬里砂石車撞客運，車內監視器畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
饗賓新品牌「URBAN PARADISE」九大餐區搶先看！
獨／汐止夫妻雙亡　遭詐250萬...滿屋催款單
快訊／足協重懲！周台英教練證註銷　終生禁止足球事務
報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館
30歲幼兒園老師「照出滿天星肺結節」　醫驚曝：漂白水害的
快訊／00940公告最新配息　8／7除息
如果有就辭職！徐榛蔚限童子賢「24小時內公開道歉」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工地灌漿出包！水泥瀑布「高空猛洩」　狂灌停車場超扯畫面曝

獨／汐止夫妻雙亡今相驗　「滿屋催款單沒附卷」警挨批蒐證不齊

民眾隨手倒廚餘餵浪浪、野鳥！馬路髒又臭　台南環保局開罰

藉職務之便詐公款！苗栗新興國小總務主任涉多項弊案遭起訴

獨／「雙北薇妹」帳號下午復活！否認賣性愛片「那個人不是我」

西門町旅館1死1昏迷！死者是消防署科員　與同性伴侶開毒趴喪命

屏東夏日「童話冰宮」爆黃牛搶票　縣府祭兩措施緊急應變

陸男在台偷賣北韓「萬壽臺」畫作　觸《資恐法》判1年驅逐出境

砂石車猛撞客運奪命！乘客生前最後畫面曝光　聽耳機慘遭迎面撞死

報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館相驗

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

工地灌漿出包！水泥瀑布「高空猛洩」　狂灌停車場超扯畫面曝

獨／汐止夫妻雙亡今相驗　「滿屋催款單沒附卷」警挨批蒐證不齊

民眾隨手倒廚餘餵浪浪、野鳥！馬路髒又臭　台南環保局開罰

藉職務之便詐公款！苗栗新興國小總務主任涉多項弊案遭起訴

獨／「雙北薇妹」帳號下午復活！否認賣性愛片「那個人不是我」

西門町旅館1死1昏迷！死者是消防署科員　與同性伴侶開毒趴喪命

屏東夏日「童話冰宮」爆黃牛搶票　縣府祭兩措施緊急應變

陸男在台偷賣北韓「萬壽臺」畫作　觸《資恐法》判1年驅逐出境

砂石車猛撞客運奪命！乘客生前最後畫面曝光　聽耳機慘遭迎面撞死

報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館相驗

縣府挹注4200萬改善153縣道　張麗善：強化道路品質

指控羅大佑曾說「台灣是中國的」遭打臉　張益贍道歉了：一時口快

從桃園出發挺進矽谷！　Plug and Play Batch 1走向全球

15%關稅好優惠？分析稱「日本沒贏太多」　但為亞洲創下戰略先例

工地灌漿出包！水泥瀑布「高空猛洩」　狂灌停車場超扯畫面曝

8月運勢搶先看！獅子奪冠、金牛敬陪末座「整體＋戀愛運勢」一次揭曉

全職媽媽「想送托幼兒」被質疑不愛孩！她崩潰曝原因　一票人力挺

大罷免倒數　中間選民定生死、綠2事保溫支持熱度

原本只想養1隻　夫妻帶浪貓回家「天天掛念牠兄弟」：3隻全收編

新竹逛後站夜市！沒買幾攤「2人花1090元」網愣：寧可去台北

【遺愛人間的台電英雄】李元瀚拔管器捐！父落淚：爸爸永遠以你為榮

社會熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

國道一號深夜嚴重車禍！1人遭8車輾過亡

「台版紅姐」有40部激戰片　鮮肉籃球員、學生全入鏡

快訊／新北客運與砂石車對撞　傷亡不明

男娶越南嫩妻　返台竟性侵遭判刑

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

砂石車撞客運最新撞擊瞬間曝！鋼材瞬間炸飛險波及騎士

快訊／遭卸貨小貨車「倒車輾過」！　台中行人搶救無效亡

昨上班2hrs突請假！監理所辦事員國道遭8車輾亡

萬里車禍死者座位曝　遭砂石車迎面撞

「台版紅姐」身分起底　銷魂SOP曝光

更多熱門

相關新聞

狗咬騎士腿留4個洞　飼主：咬人是牠的自由

狗咬騎士腿留4個洞　飼主：咬人是牠的自由

台中市太平區20歲張姓男子5月下旬時，騎機車行經振福路一家現炒店，遭店家飼養的台灣土狗狂追，大腿被咬得皮開肉綻，他找40歲鄭姓飼主理論，對方竟回「如果知道牠要咬，為何不走別條路」，「牠要怎樣咬人是牠的自由」，鄭男原本答應和解後來卻缺席。張男日前騎經該地發現土狗還是沒沒綁繩，氣到PO文提醒其他民眾，並且報警提告。

遭曳引車衝撞釀1死14傷　國光客運：亡者家屬慰問金10萬

遭曳引車衝撞釀1死14傷　國光客運：亡者家屬慰問金10萬

京華城案李文宗2千萬交保　微笑獲釋

京華城案李文宗2千萬交保　微笑獲釋

工程老闆落海失蹤　妻女焚香呼喚快回來

工程老闆落海失蹤　妻女焚香呼喚快回來

萬大橋火燒車！貨車燒成大火球狂竄黑煙

萬大橋火燒車！貨車燒成大火球狂竄黑煙

關鍵字：

萬里公車乘客生前畫面影音

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

吳宗憲爆開戰S家！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面