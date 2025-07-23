砂石車猛撞客運奪命！乘客生前最後畫面曝光　聽耳機慘遭迎面撞死

記者郭世賢、戴若涵／新北報導

新北市萬里區景美路磚廠公車站牌前，23日清晨發生砂石車打滑撞國光客運的車禍，造成1人死亡、14人輕重傷的慘案，稍早公車內視角畫面曝光，只見坐在第一排的游姓乘客戴著耳機坐在靠窗的位置，孰料，不久後慘遭砂石車猛撞奪命。

警方23日上午7時55分接獲民眾報案，景美路磚廠公車站牌前發生客運、砂石車交通事故，隨即派員趕赴現場處理，初步了解，砂石車沿基隆往金山方向行駛，過彎時打滑衝向對向，與對向的國光客運發生碰撞。

▲萬里砂石車撞客運，車內監視器畫面曝光，箭頭處為游姓死者。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

由於撞擊力道猛烈，31歲葉姓砂石車駕駛受困車內，國光客運坐第一排的39歲游姓男乘客當場失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治，整起事故一共造成1人死亡、2人重傷、12人輕傷。

透過國光客運車內監視器畫面可發現，原先客運平穩行駛，坐在車內的乘客們正在安靜休息，而砂石車撞上客運前夕，坐在第一排的39歲游姓男乘客正戴著耳機使用手機，正當他因司機緊急煞車，察覺不對勁抬起頭時，他的座位便首當其衝遭砂石車撞上，客運車身瞬間出現一個大洞，玻璃碎片、車體零件、殘骸炸噴，游男當場失去生命跡象，車內還見游男的鮮血一路往後流，相當駭人。