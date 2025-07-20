中警商辦大樓逮2車手！　意外查出詐團還放颱風假

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前配合詐團被害人，在一棟商辦大樓逮捕假冒投資虛擬貨幣的2名詐團成員，同時間，另名被害人正在隔壁辦公室準備面交，而成員電腦內還有第3名被害人的資料，合計及時阻擋差點匯出的165萬元。警方盤問過程中，意外發現詐團在丹娜絲颱風來襲當天，竟然也放颱風假，不禁調侃，「詐團也怕風雨，騙錢也要依照勞基法？」

▲▼台中警方逮捕2名詐欺車手，擋下3名被害人匯款。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局立人派出所7月初獲報，北區中清路某棟辦公大樓，有詐團設立辦公室，29歲張男在line群組接觸虛擬貨幣訊息，匯出135萬元，詐團謊稱只要再交99萬元即可領回高額「獲利」，張男驚覺被騙報警。

警方配合張男前往辦公大樓佯稱面交，當場逮捕36歲的李姓車手和22歲郭姓車手，就在搜索相關證據時，隔壁竟然還有第2名被害人，40歲的吳姓女子帶著66萬元準備面交，她先前已被騙了42萬元。

不僅如此，員警在詐團成員的電腦桌面上還發現第3名被害人資料，經緊急通知該人前來報案，他也被騙了42萬元。

警方表示，詐騙集團分工嚴謹，有人負責與被害人接洽、安排會面，有人負責取錢；盤查過程中意外得知，詐團竟也放颱風假，享有勞基法保障，待遇堪比正職上班族。