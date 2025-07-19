報案證明單超級像「真實度90%」　台中婦險被假警騙走10萬

記者鄧木卿／台中報導

台中市大肚區60多歲趙姓女子日前焦急得走進大肚農會，要提領帳戶內僅有的10.8萬元，她明確向行員說是要繳保費，卻被經驗老到的行員聽出破綻，連真警察到場，她還是堅不吐實，直到員警察看手機，這才揪出幾乎和正版無異的假報案證明單，原來，她接獲假警察以涉及刑案為由的電話，慌了手腳，要趕緊提領匯款證明自已清白。

▲台中婦人差點被假警察騙走10多萬元。（圖／民眾提供，下同）

趙女要提領前，行員循例關心提款用途，她斬釘截鐵說「繳保費！」這話一出，行員立刻察覺有異，這不就是詐騙集團教導民眾應付行員的常用話術嗎？

烏日分局大肚分駐所員警獲報前往，趙女仍堅持「真的要繳保費啦！保險員等等會來我家收！」甚至還推託說沒有保險員電話、沒有保險單，試圖蒙混過關。

▲詐團製作的報案證明單（左）和正版相似度（右）高達9成。

員警進一步查看她的手機對話，赫然發現一張「報案證明單」，相似度高達9成，連員警也說，不仔細看還真看不出差異，後來，趙女終於透露實情。

趙女先是接到假冒戶政事務所人員的電話，誆稱有人帶她的身分證及委託書要申辦戶籍謄本，接著「好心」幫忙轉接給「假警察」。

「假警察」在電話裡「問完筆錄」後，還煞有其事地開立這張「報案證明單」，不久又誆稱她涉及刑案，要監管帳戶，她心想「人生不能有污點！」火速衝到農會領出存款，要面交給「假警察」捍衛清白，還好被行員和警方及時攔阻。