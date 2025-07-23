初戀不是李坤城？林靖恩與前男友合照曝光　吸萬人朝聖：輸給阿公

▲一名男網友自稱「是林靖恩前男友」，公開2人的自拍照。（翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

林靖恩與已故資深音樂人李坤城相差40歲的「爺孫戀」，當年轟動一時，不過李坤城過世後，林靖恩卻屢屢因脫序行為登上媒體版面，而近日竟有一名男網友自稱「是林靖恩前男友」，消息一曝光，隨即掀起關注。

一名網友昨（22日）在社群Threads上發文，「蓋一個前任樓，說一件前任做過最荒謬的事」，吸引大票網友留言，甚至還釣到一名男網友自稱「前任是林靖恩」留言，大呼2人分手後，林靖恩跑去跟她爸朋友在一起、結婚，並附上2人自拍合影。

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該留言一曝光，隨即引爆話題，吸引2.6萬網友按讚、留言朝聖，紛紛表示「只能封你為前任荒謬大總統了」、「輸給阿公真的有夠羞辱」；也有網友批評，「她的眼光真的好差，怎麼兩任都是奇奇怪怪的東西」、「不清楚你突然發這篇的用意希望你有點良心好嗎？她的狀況不好沒有人看不出來，落井下石幹嘛？」「我就只想問一句，大家到底什麼時候才要放過她？」「她跟那個老頭在一起的時候不是未成年嗎？所以你跟她交往的時候，她也是未成年」。

事實上，林靖恩當年17歲不顧父親反對，執意與相差40的李坤城交往、結婚，而林爸受訪時曾坦言，「李坤城是有目的接近我女兒。」另據本刊2017年報導，當時林父也透露，李坤城原本是想追林靖恩的姊姊，不成之後才改追林靖恩。



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