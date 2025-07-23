眭澔平驚爆遭曾格爾詐騙！找不到「登山女神」急求助他

▲眭澔平（左圖左一）控訴遭曾格爾（右一）詐騙。（翻攝自眭澔平臉書／曾格爾臉書）

圖文／鏡週刊

「登山女神」曾格爾先前爆出不倫醜聞，被控為了拉贊助介入富商陳坤保婚姻，2人還約泡湯、飯店過夜等，遭元配提告，引發社會關注，怎料，風波平息後， 如今又被資深媒體人眭澔平指控詐騙，再次引發熱議。

根據《三立新聞網》報導，一名網友昨（22日）在臉書「靠北登山大小事」社團內，轉貼一篇眭澔平找人陳情檢舉曾格爾，原PO提及接到眭澔平的陳情，「此次攀登聖母峰行程，疑似遭到美女登山網紅曾格爾詐騙，因而求助我，我不管背後勢力有多龐大，我絕對會盡全力協助眭澔平大哥，探求真相，釐清相關法律責任」。不過該文章事後已刪除。

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據報導，針對相關問題，眭澔平僅表示，因對方原本登記的地址遭法拍，找不到對方，希望能幫忙找到曾格爾的地址，未回應2人之間發生什麼糾紛；至於曾格爾方面則尚未做出回應。

回顧整起事件，65歲資深媒體人眭澔平，今年5月挑戰攀登聖母峰，但因高山症導致腦水腫，昏迷長達60小時，病況危急，最終搭乘直升機下撤，緊急返台住院治療，而當時就傳出帶眭澔平登山的人就是曾格爾。



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