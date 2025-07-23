新竹逛後站夜市！沒買幾攤「2人花1090元」網愣：寧可去台北

▲新竹後站夜市。（圖／新竹市政府提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人喜歡逛夜市吃小吃，但隨著物價上漲，許多曾經平價的小吃變得不再平價。就有網友去逛新竹「後站夜市」，兩個人沒買幾攤就花了快1千塊，光是豬肋排一份就250元，雞屁股100元、蘿蔔糕80元，算下來都不便宜。貼文下方就有人直嘆，「好貴，我寧可去台北逛」、「夜市也漸漸不親民了。」

該名網友在Threads表示，自己去逛了新竹後站夜市，「奇怪了？兩個人沒買幾攤也要快1000？」接著詳細列出當晚消費明細，包括豬肋排250元、雞屁股100元、蘿蔔糕80元、牛三寶150元、炸薯條100元、調酒250元、鳳梨牛奶60元，還有一份中份的鴨肉油飯100塊，總共花了1090元。

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貼文引發共鳴，「在新竹一律建議吃麥當勞」、「差不多10年沒去夜市了，我如果只吃小點，1千會吃了個寂寞，回家還要吃泡麵」、「牛三寶很不划算耶」、「好貴，我寧可去台北逛」、「夜市也漸漸不親民了。」

事實上，臉書粉專「游庭澔的財經皓角」5月間曾發文分享，近年來台灣的消費型態大幅改變，從室外消費轉為室內消費。游庭澔舉例，今年有許多購物中心陸續開幕，包含誠品生活台南、大巨蛋商場、新光三越台南小北門等等。這些大型商場不但能躲太陽、躲雨，還能夠遛小孩，也沒有被車撞的困擾，因此陸續開幕以後，街頭逛街、逛夜市的人愈來愈少。