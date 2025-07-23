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不漲價但內用「設200元低消」　魯肉飯老闆公告嘆：我店租6萬

▲▼台中李海魯肉飯熄燈。（圖／記者許權毅攝）

▲魯肉飯是台灣人氣銅板美食。（圖／記者許權毅攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

面對原物料飆漲與房租壓力，某魯肉飯店老闆近日在粉專公告「不漲價」，但「內用從今天起開始設定最低消費，大人200元、小孩100元」，並補上一句「不然老闆真的快受不了了，我的店租6萬」，透露苦撐經營的心聲。不過這番話一曝光，馬上在匿名公社掀起熱議，「現在連吃魯肉飯都有低消了？」

老闆在粉專貼出公告，「因原物料不斷持續上漲，搞得少東在吃布丁，老闆要舔布丁蓋了。老闆跟闆娘商量後決定，不漲價、不漲價、不漲價，但內用從今天起開始設定最低消費，大人200／1人、小孩100／1人」，最後苦曝，「不然老闆真的快受不了了，我的店租6萬。」

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有網友便將公告截圖，轉發到匿名2公社，「現在連吃魯肉飯都有低消了，一人低消200元，誰還敢說台灣物價低？」貼文引發議論，許多人哀號，「200低消，那我去吃小火鍋」、「你猜我為什麼吃魯肉飯」、「雖然我自己吃魯肉飯都會吃到200以上，但變成低消這個真的有點逼人」、「一家三口吃個魯肉飯不就500起跳」、「這價錢我都可以去吃平價牛排了，還去吃魯肉飯幹嘛？」

但也有不少網友挺店家，「各家有各家的規矩，不能遵守就不要去，自由市場」、「是什麼原因讓你覺得魯肉飯不可以有低消？」「自由市場寫很明白，要不要去看個人也沒勉強」、「我魯肉飯是直接不賣，材料便宜，但是工繁瑣，以食材算很賺，工錢算下去，真的虧。」

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