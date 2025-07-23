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12星座最適合的失戀療傷建議一次看！獅子封鎖前任、水瓶流浪旅行

▲▼星座,失戀,分手,情傷,療傷,方法。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲分手後放下不是很常發生的事，但找到適合自己的療癒方式，就能慢慢走出來。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

分手從來不是一件輕鬆的事，常常伴隨著很多哭泣、難過、窩在床上的日子，接著可能還要花上好幾週，甚至好幾個月，不斷想著「如果當初怎麼做，這段感情是不是就能挽回？」

如果你還沒完全放下，有時候也會偷偷點開對方的IG限時動態，看看他最近過得怎麼樣，或是在深夜孤單時忍不住想傳訊息給他。這些其實都很正常，但總有一天，你會需要往前走。不過，沒有一種「放下前任」的方式能適用每個人。這取決於你們交往多久、為什麼分開、以及你的個性和星座特質。

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根據占星學，每個星座在療癒過程中都有不同的線索。對某些人來說，多忙碌、多認識新朋友會有幫助；但對有些人來說，那反而是惡夢，他們需要的是獨處，或者與朋友相伴。如果你還深陷過去，但又想好好放下，不妨參考國外網站《Bustle》占星師列出的各星座療癒指南。

牡羊座：尋找屬於你的勝利感

你總覺得分手後像是輸了，因為沒能掌握最後的話語權，或是對方好像過得更好，讓你夜深人靜時耿耿於懷。身為火象、由戰神火星守護的牡羊，很難說「算了」，但試著列出這段關係結束後的好處會更容易釋懷。例如：對方對貓過敏，現在你可以養一隻小貓；他不愛旅行，而你終於可以自由飛翔。轉換焦點，看見失戀帶來的正面改變，你會發現這場分手其實是一種解脫。

▲▼星座,失戀,分手,情傷,療傷,方法。（圖／取自免費圖庫pexels）

金牛座：創造新習慣

金牛由金星守護，最愛的就是穩定的日常：和伴侶常去的咖啡館、每週的披薩夜。也因此，失戀對你來說格外難受。試著把精力放在打造全新的生活。找一家新的咖啡廳、換一間健身房、甚至換個香水，舊的可能滿是回憶。先暫時停止那些會讓你想起他的習慣，會讓放下變得容易一點。

▲▼星座,失戀,分手,情傷,療傷,方法。（圖／取自免費圖庫pexels）

雙子座：和自己聊聊

每個人都需要傾訴，不管是找朋友、心理師或家人。但對愛說話的雙子來說，這可能還不夠。你總想從各種角度分析這段感情，甚至會在凌晨三點突然想起某句話。這時，不妨戴上耳機，看起來像在講電話，在長長的散步裡把所有心事說出來。對自己講話很療癒，能釋放壓力，讓心裡騰出空間。

▲▼星座,失戀,分手,情傷,療傷,方法。（圖／取自免費圖庫pexels）

巨蟹座：去做志工吧

巨蟹最難受的，是失去一個可以呵護的人。沒有了可以關心、傳訊息、準備小驚喜的對象，會讓你忍不住想聯絡他、甚至想復合。試著把這份愛投向別處。參加淨灘、社區清潔或食物銀行，付出關懷會幫助你療傷，也讓你找到新的歸屬感。

▲▼星座,失戀,分手,情傷,療傷,方法。（圖／取自免費圖庫pexels）

獅子座：封鎖前任

獅子很容易忍不住偷看前任的動態，想知道他現在過得怎樣、是不是看起來很開心、新對象漂不漂亮。但這樣只會讓你更難放下。乾脆徹底封鎖他：刪掉他的號碼、取消追蹤IG等社群，別再看到他的消息。當眼前沒有他的動態時，你才能專注在自己身上。

▲▼星座,失戀,分手,情傷,療傷,方法。（圖／取自免費圖庫pexels）

處女座：看悲傷電影大哭一場

土象的你習慣把難過藏起來，還假裝沒事地維持日常。其實你只是沒給自己一個好好釋放的機會。找個週末，窩在沙發上看一部又一部的催淚片。《手札情緣》、《鐵達尼號》等隨便什麼能讓你哭出來的都好；等到哭到第三部，你可能就準備好重新站起來了。

▲▼星座,失戀,分手,情傷,療傷,方法。（圖／取自免費圖庫pexels）

天秤座：安排一場約會

不是每個人都適合馬上約會，但對天秤來說，這招通常很有效。你會看到新的人身上有很多可能性，也會重新期待愛情。而且，為約會打扮自己也是一種自我療癒。換上漂亮的衣服、擦上新香水，即便約會不成，也能找回自信。

▲▼星座,失戀,分手,情傷,療傷,方法。（圖／取自免費圖庫pexels）

天蠍座：活出最好版本的自己

有人說「活得精彩就是最好的復仇」，這句話對天蠍再適合不過。如果你還放不下，可能是因為覺得被辜負、被背叛，甚至懷疑對方過得比你好。試著停止想他，而是把力氣花在自己身上：搬新家、找朋友出門、給自己買點小禮物。讓自己快樂，就是你最該做的事。

▲▼星座,失戀,分手,情傷,療傷,方法。（圖／取自免費圖庫pexels）

射手座：把行事曆塞滿

對火象的你來說，最糟的就是窩在家裡難過。你需要行動，讓自己忙起來。報名一堆活動：週六打球、週日爬山、週三讀書會、週四烹飪課、週五淨灘……讓自己忙到沒空胡思亂想。等心情好轉後，挑幾個最愛的興趣繼續做下去。

▲▼星座,失戀,分手,情傷,療傷,方法。（圖／取自免費圖庫pexels）

魔羯座：預約心理諮商

別等「自然痊癒」的那天到來，乾脆利用你一貫的自律，主動預約心理師。心理師會給你一個安全的空間，讓你按照自己的節奏哭、抱怨、徹底釋放，還能幫你看清這段感情的問題，並感謝自己有機會重新開始。

▲▼星座,失戀,分手,情傷,療傷,方法。（圖／取自免費圖庫pexels）

水瓶座：來一場長途駕車

你需要一點獨處和冒險感，坐上車或搭上公車，邊旅行邊理清思緒。在旅途中，慢慢感受你的情緒，讓它自然流動。當你重新回到家時，心裡可能已經平靜了不少。這樣的旅行，還可以無限重複。

▲▼星座,失戀,分手,情傷,療傷,方法。（圖／取自免費圖庫pexels）

雙魚座：找朋友出門

雙魚很容易陷入「如果當初怎麼樣……」的無限循環裡。與其一直幻想，不如踏出門，回到現實世界。約上朋友、或自己出去走走，看看外面還有這麼多人、這麼多事值得你期待。

▲▼星座,失戀,分手,情傷,療傷,方法。（圖／取自免費圖庫pexels）

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